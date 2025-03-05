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    樂活鯤喜灣3/15~16登場 百桌風味餐萬年殿贊助每桌1200元

    市值五千元的鯤喜灣風味餐，因台南南區灣裡萬年殿加碼贊助一桌一千二百元，民眾只要用三千八百元就能享用一桌豐盛風味餐。（記者王俊忠攝）

    市值五千元的鯤喜灣風味餐，因台南南區灣裡萬年殿加碼贊助一桌一千二百元，民眾只要用三千八百元就能享用一桌豐盛風味餐。（記者王俊忠攝）

    2025/03/05 20:33

    〔記者王俊忠／台南報導〕年度盛大的「2025年樂活鯤喜灣」活動，將於3月15、16日在台南南區鯤鯓、喜樹、灣裡3地熱鬧登場，結合文化體驗、產業探索、美食饗宴，讓你1次玩遍3大區域，其中1桌3800元的風味餐盛宴，由灣裡萬年殿對每1桌加碼贊助1200元，給遊客超值享受，歡迎民眾報名、限量100桌。

    台南市長黃偉哲表示，邁向第16年的樂活鯤喜灣，活動不僅延續過去的文化底蘊，更融合不同元素，透過形象包裝與創意遊程，帶領遊客以全新視角探索南區3大特色區域—鯤鯓、喜樹、灣裡的風情與故事。鯤鯓地區有紅樹林的綠色秘境適合生態旅遊；喜樹擁有百年歷史的古厝與極具特色的龜醮習俗；灣裡則有豐富特色美食及獨特的王船信仰，從生態到文化、從傳統到創新，邀請大家於活動期間走進南區，感受這片土地的獨特韻味。

    南區區長蕭琇華說，南區風土條件孕育豐富的農漁特產，今年規劃在灣裡萬年殿廣場舉辦風味餐盛宴，精選當地最具代表性的食材，將傳統手路菜與創新料理結合，要讓您一嚐就愛上，因明年馬年逢萬年殿「王醮大典」，廟方特別加碼贊助每桌1200元，讓大家用超值的每桌3800元能品嚐到原價5000元的美食盛宴，現場更邀請薛僈齡音樂藝術坊帶來「樂活時光–鯤喜灣生活音樂饗宴」，讓大家在音樂與美食的交織下，享受道地的南區風情。

    想參與豐富遊程與美食活動的朋友們，請快上專屬網站報名，活動名額有限，也可親至萬年殿會計室或到南區公所2樓人文課報名（風味餐限量100桌），活動洽詢專線：南區公所人文課（06-2635498）；萬年殿（06- 2622668）。

    台南南區一年一度的樂活鯤喜灣系列活動，將於三月十五日至十六日舉行兩天，歡迎民眾報名參加。（記者王俊忠攝）

    台南南區一年一度的樂活鯤喜灣系列活動，將於三月十五日至十六日舉行兩天，歡迎民眾報名參加。（記者王俊忠攝）

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