衛福部擬開放全牛齡日本牛肉 消基會：非常反對

衛福部擬開放日本全牛齡牛肉進口。（資料照）

2025/03/05 18:59

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，刪除過去僅限30月齡以下牛隻的限制，開放日本全牛齡牛肉進口，但頭骨、腦等風險部位仍不得進口。對此消基會認為，衛福部這次並未說明修正原因，且對於30個月以上月齡的牛肉仍有疑慮，因此反對這次修正。

食藥署副署長林金富指出，日方在2019年即提出全牛齡開放申請，考量世界動物衛生組織（WOAH）已將日本列為「風險可忽略」的最高安全等級，且經書面審查、實地查核及專家會議後，食藥署確認食用日本牛肉風險低，因此擬放寬日本牛肉進口條件，刪除30月齡限制。

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然而，消基會執行董事吳榮達認為，衛福部這次公告的草案說明及對照表中，都沒有明確說明這次的修正原因或背景，衛福部應對此進行說明。

吳榮達也提到，狂牛病通成發生在5歲以上的牛隻，且潛伏期可長達10年，因此過去限制30個月以下月齡的限制，日本自2001年迄今累計有10例狂牛症病例，對於這次開放30個月以上月齡牛肉進口，「我們還是有非常大的疑慮」，消基會的立場反對這次修正。

此外，衛福部預告的同日，外交部證實正積極推動與日本簽署經濟夥伴協議（EPA）。吳榮達強調，衛福部應該明確說明這次規定調整原因，如果這次調整與貿易協定有關，「不能每次為了外交，就犧牲國民健康安全，消基會非常反對。」

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