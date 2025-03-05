中捷藍線土地開發招商顧問案決標 將啟動開發區位評估

台中捷運藍線土地開發招商顧問案已決標。（圖：市府提供）

2025/03/05 18:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府拚今年讓捷運藍線動工，台中捷運工程局長蘇瑞文指出，「台中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案」順利決標，土地開發作業將同步展開，將選擇適當區位進行開發評估，確保土地利用效益最大化。

藍線全長24.78公里、行經8區，相關土地開發作業受矚目。蘇瑞文說，藍線已於去年1月完成「綜合規劃核定」、10月通過「基本設計審議」，並於12月完成「捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案」及「整體系統獨立查證與確證委託技術服務案」的決標作業，隨著工程計畫推進，各界也關切土地開發相關作業。

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蘇瑞文說，捷運藍線自規劃初期即導入「公共運輸導向開發模式（TOD）」，透過捷運共構土地開發機制，結合都市計畫政策誘因，爭取地主共同參與開發，不僅能有效活化土地資源，也能創造地主、政府機關及投資人三贏局面，同時挹注捷運建設經費，減輕政府財政負擔。

蘇瑞文說，這次「台中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案」標案，延攬專業團隊協助市府辦理訪商、用地取得、財務效益評估及招商簽約等重要工作，確保土地開發與捷運建設同步推進，該案將分三期執行，後續將依捷運工程進度規劃土地開發時程，確保如期如質完成藍線建設。

捷工局說明，台中捷運藍線西起台中港、東至新建國市場，全長24.78公里，途經8個行政區、53個里，由於捷運帶來的便利性與發展潛力，未來將選擇適當區位進行開發評估，以確保土地利用效益最大化，隨著此次招商顧問案順利決標，專業團隊的進駐將大幅提升土地開發效率，加速捷運藍線的發展進程，進一步帶動台中市經濟繁榮與城市建設升級。

此外，市府已同步推動捷運藍線細部設計及都市計畫變更作業，確保藍線建設無縫銜接，以「早日開工、早日完工通車」為目標，回應市民期待。

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