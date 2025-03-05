澳洲鼎泰豐倒了！「扣薪做假帳」遭重罰8000萬台幣 網嘆這句

澳洲雪梨鼎泰豐倒閉。圖為台灣店面。（資料照）

2025/03/05 21:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣鼎泰豐是世界知名的美食品牌，名聲響亮全球，深受國內外的饕客喜愛。不過澳洲鼎泰豐去年涉嫌苛刻員工薪資、偽造工資紀錄等，被重罰409萬澳元（約新台幣8429萬元）。如今網友發現，澳洲雪梨分店已倒閉，店面招牌撤下，網友大嘆，「都是慣老闆文化害的」。

網友在Dcard發文說，長年以來，鼎泰豐在澳洲各地頗負盛名深受當地人喜愛，如今慘遭400萬澳幣的巨額罰款，默默退場。原PO指出，「原因就是，並沒有付給勞工合法薪資」，鼎泰豐只能撤下招牌，換成其他餐廳繼續營業，而餐廳的原班員工仍留著繼續工作。

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綜合媒體報導，澳洲聯邦法院2024年指出，鼎泰豐在澳洲共有8家分店，但長期苛扣員工薪資，包含支付低於法定最低工資、未支付加班費，以及週末與公共假日的加班費等，而且2016年7月開始做假帳，最終遭到澳洲聯邦法院重罰業者409萬澳幣。

貼文引起網友熱議，「以前澳洲也有一間7-11也是因為工資問題被罰鉅款，這些企業都不怕」、「如果當初好好守法給員工該有的薪資，還不用付出這麼多吧」、「我在雪梨吃過一次鼎泰豐，變成快餐式餐廳，然後味道不一樣，根本不覺得是鼎泰豐」、「澳洲的鼎泰豐，根本有夠難吃」、「澳洲的鼎泰豐代理給別的公司經營」。

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