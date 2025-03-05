為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本牛肉進口大解禁！ 食藥署預告開放全牛齡進口

    食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先「僅限30月齡以下牛隻」的限制，預告期60天。 （記者邱芷柔攝）

    食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先「僅限30月齡以下牛隻」的限制，預告期60天。 （記者邱芷柔攝）

    2025/03/05 18:43

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（5日）指出，已正式預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先「僅限30月齡以下牛隻」的限制，全面開放日本牛肉進口台灣，若順利通過，日本將成為繼美國、加拿大之後，第三個獲准輸台全牛齡牛肉的國家。

    食藥署3月4日預告修正草案，放寬日本牛肉進口條件，刪除30月齡限制。副署長林金富說，台灣自2017年起開放日本30月齡以下牛肉進口，而日方在2019年即提出全牛齡開放申請。

    林金富說，經過書面審查、實地查核及專家會議後，食藥署確認食用日本牛肉風險低。此外，世界動物衛生組織（WOAH）將美、加、日列為「風險可忽略」的最高安全等級，與其他已開放全牛齡進口的國家相當。

    根據食藥署統計，2023年台灣牛肉進口來源前三名為美國占38%、巴拉圭占26.6%、澳洲占18.6%，而日本僅占1%，排名第六。

    林金富補充，此次草案預告期為60天，期間將廣納各界意見，尚未設定確切實施時程。台灣對於全牛齡牛肉進口採被動審查，僅在國家提出申請後才啟動評估程序，例如荷蘭與瑞典同屬「風險可忽略」國家，但因未申請開放全牛齡，目前僅分別開放12月齡與30月齡以下牛肉進口。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播