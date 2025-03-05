日本牛肉進口大解禁！ 食藥署預告開放全牛齡進口

食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先「僅限30月齡以下牛隻」的限制，預告期60天。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/05 18:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（5日）指出，已正式預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先「僅限30月齡以下牛隻」的限制，全面開放日本牛肉進口台灣，若順利通過，日本將成為繼美國、加拿大之後，第三個獲准輸台全牛齡牛肉的國家。

食藥署3月4日預告修正草案，放寬日本牛肉進口條件，刪除30月齡限制。副署長林金富說，台灣自2017年起開放日本30月齡以下牛肉進口，而日方在2019年即提出全牛齡開放申請。

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林金富說，經過書面審查、實地查核及專家會議後，食藥署確認食用日本牛肉風險低。此外，世界動物衛生組織（WOAH）將美、加、日列為「風險可忽略」的最高安全等級，與其他已開放全牛齡進口的國家相當。

根據食藥署統計，2023年台灣牛肉進口來源前三名為美國占38%、巴拉圭占26.6%、澳洲占18.6%，而日本僅占1%，排名第六。

林金富補充，此次草案預告期為60天，期間將廣納各界意見，尚未設定確切實施時程。台灣對於全牛齡牛肉進口採被動審查，僅在國家提出申請後才啟動評估程序，例如荷蘭與瑞典同屬「風險可忽略」國家，但因未申請開放全牛齡，目前僅分別開放12月齡與30月齡以下牛肉進口。

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