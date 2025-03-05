台灣「始祖級泡麵」換包裝偷偷復活！一票網淚：吃過的都40歲了

許多人宵夜時刻喜歡來碗泡麵，方便又美味。示意圖。（資料照）

2025/03/05 19:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人宵夜時刻喜歡來碗泡麵，方便又美味。隨著時代更迭，有些泡麵停售走入歷史，不過，陸續有網友驚喜發現，堪稱台灣經典始祖級泡麵「強強滾」偷偷回歸，大賣場買得到，甚至推出全新包裝和口味，消息一出，立刻掀起網友熱議。

網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文說，到大賣場發現堪稱台灣始祖級泡麵「強強滾」回歸，驚喜不已。從原PO分享的照片顯示，架上寫著「強強滾」3個大字的泡麵，有紅、藍、咖啡色3種顏色的外包裝，口味則分別是麻辣燙湯麵、海鮮湯麵與藥膳湯麵。

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原PO驚呼，「什麼！！！我居然不知道，強強滾回歸了！！先買2包壓壓驚！」大批網友熱烈討論，勾起許多老一輩的懷舊回憶，「兒時回憶」、「這個是老字號的耶，在哪裡買的？」、「小時候最愛吃這款，沒想到現在又回來了」、「知道這復古味的，應該都40歲以上了吧！？」。

據了解，「強強滾」泡麵陪伴無數六、七年級生的童年與學生時代，卻消聲匿跡許久，去年11月中旬，味王正式宣布「強強滾」強勢回歸，曾獲得金曲獎台語歌王的流氓阿德也發文祝賀，因為他曾在1992年為「強強滾」廣告獻唱主題曲，當時廣告邀請知名男星謝祖武拍攝。

近期陸續有網友驚喜發現，堪稱台灣經典始祖級泡麵「強強滾」偷偷回歸，不僅可在大賣場購買，該系列甚至推出全新包裝和口味。（圖擷取自「泡麵公社 泡麵俱樂部臉書」臉書粉專）

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