世壯運阿爆、Energy嗨翻開閉幕式 購票抽東京機票衝經典賽

雙北世壯運今於北市府舉辦記者會公布亮點，包括金曲原民創作歌后ABAO阿爆（右）、超人氣樂團告五人等熱門卡司將出演開閉幕式。（記者甘孟霖攝）

2025/03/05 19:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會即將於今年5月17日至5月30日登場，台北市政府今（5日）舉辦記者會，公布開閉幕式亮點，將有金曲原民創作歌后ABAO阿爆、超人氣樂團告五人、世壯運主題曲〈敬夢想〉「主唱」葛西瓦、傳奇唱跳天團Energy等藝人輪番表演。開幕式5月17於台北大巨蛋登場，門票將於3月20日中午12點開賣，購票還可抽「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人來回機票；閉幕式於5月30日在鶯歌新北美術館舉行，採民眾自由入場。

台北市長蔣萬安表示，世壯運有超過2.5萬國內萬選手參與，已突破台灣史上大型國際運動賽事人數，歡迎許多國際友人來台北，讓世界看到台北。而此次開幕式地點的大巨蛋，就是台北市向世界發出的邀請函，開幕式上星光熠熠，還有機會抽東京來回機票，可以幫經典賽台灣隊加油。

請繼續往下閱讀...

蔣也透露，此次賽事他報名壘球以及壁球，希望能嘗試過去沒有接觸過的運動項目，不管對於項目是否熟悉，都歡迎大家以球會友，與國內外友人交流。

新北市副市長劉和然致詞表示，賽會不僅是國際運動競技的盛典，更是一場跨世代、跨文化的交流與融合；新北市將透過開閉幕典禮展現台灣的活力與文化多元性，尤其是是新北市美術館舉行的閉幕式，象徵藝術與運動的結合。

開閉幕總製作人林昆穎介紹，典禮內容除了賽會儀典，也將帶來不同主題的文化節目，卡司還包含中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑等人，並結合傳統文化、音樂劇、特技、舞蹈等團隊共演，開幕典禮之前規劃前導活動「夢想壯年遊」，遊行活動將於當天下午5點開始，路線自台北市政府的市府路前出發，最終至國父紀念館；閉幕主要演出卡司包含台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲〈敬夢想〉「主唱」葛西瓦、世界百大DJ RayRay等，從傳統民俗到當代創作，展現雙北文化的多元與魅力，將在多組表演團隊的獻藝祝福下圓滿落幕，並交棒下屆主辦城市-日本關西。

北市文化局補充，世壯運開幕式依不同座位區域分為300元、400元及500元三種票價，購票還有機會獲得「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人來回機票抽獎機會，請至世壯運官網/賽會活動/門票資訊/「開幕典禮購票資訊」，就可連結到購票頁面。

雙北世壯運今於北市府舉辦記者會公布亮點，包括金曲原民創作歌后ABAO阿爆、超人氣樂團告五人等熱門卡司將出演開閉幕式。（記者甘孟霖攝）

雙北世壯運今於北市府舉辦記者會公布亮點，包括金曲原民創作歌后ABAO阿爆、超人氣樂團告五人等熱門卡司將出演開閉幕式。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法