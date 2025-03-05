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    憂殯儀館衝擊觀光、交通 南投水里「千歲團」冒雨抗爭

    南投水里鄉公所規劃在頂崁村第三公墓興建殯儀館，村內居民冒雨舉布條抗爭。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉公所規劃在頂崁村第三公墓興建殯儀館，村內居民冒雨舉布條抗爭。（記者劉濱銓攝）

    2025/03/05 18:36

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉公所規劃在頂崁村興建殯儀館，當地是往來日月潭、玉山園區的重要聚落，引發居民反彈，村民歷經公所3次公聽會後，擔憂殯儀館造成噪音、塞車將衝擊觀光，今天下午村落老人冒雨舉布條抗爭，約百餘人集結組成「千歲團」發出怒吼，要求公所撤案。

    對此，水里鄉公所回應，水里第三公墓興建殯儀館案，目前只是初步規劃，還未設計發包，公所考量水里人口老化，以及居民治喪便利性，才會推動殯儀館，盼讓有需要的民眾，治喪期間不用舟車勞頓，避免遠赴南投市或名間鄉的殯儀館。

    殯儀館案在規劃之初辦理公聽會，就是要聽取民意，並針對民眾對於殯儀館的交通、觀光疑慮提出說明，惟最近頂崁居民屢次拉白布條抗議，公所也擔心殯儀館議題恐造成鄉民對立，經與鄉民代表會溝通後，將在3月底在代表會召開臨時會，研議殯儀館案先行擱置，待有共識再做討論。

    今天在水里第三公墓抗爭的頂崁村民說，殯儀館地點位在前往日月潭的交通要道，平時車流就多，尤其日月潭常有觀光活動，一旦設立殯儀館，各地的出殯車隊勢必湧入當地，不僅造成交通壅塞打結，甚至引發噪音也會干擾安寧，尤其殯儀館辦理後事需要清洗將產生污水，恐對社區環境造成影響，要求公所撤案。

    另有人質疑興建殯儀館的必要性，居民說，水里距離名間殯儀館只有20分鐘路程，而從水里市區到頂崁也僅10分鐘，兩相對照就能看出殯儀館案並無迫切性，尤其公所已編列5000萬元經費推動該案，無視殯儀館對當地將造成無可挽回的後果，強迫居民接受，頂崁人拒絕當次等公民，將持續抗爭、反對到底。

    南投水里鄉公所規劃在頂崁村第三公墓興建殯儀館，村內居民冒雨舉布條抗爭。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉公所規劃在頂崁村第三公墓興建殯儀館，村內居民冒雨舉布條抗爭。（記者劉濱銓攝）

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