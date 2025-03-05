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    《屏東本事》季刊獲德國iF設計獎 台灣唯一獲獎出版品

    《屏東本事VERY PINGTUNG》季刊獲2025德國iF設計獎肯定。（記者羅欣貞攝）

    《屏東本事VERY PINGTUNG》季刊獲2025德國iF設計獎肯定。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/05 18:32

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府出版的《屏東本事VERY PINGTUNG》季刊，以鮮明的視覺設計與細膩化書寫，呈現屏東的文化宇宙，今年在德國iF設計獎（iF Design Award）中獲得「傳達設計類」獎項，是台灣唯一獲獎的出版品。

    2017年改版發行的《屏東本事》以深掘藝術、創作、文化為定位，委由屏東在地的編輯設計團隊，從封面、主題、書寫到編排手法，以深入在地、簡約創新的編輯概念，形塑屬於屏東的美學，讓刊物成為傳達屏東文化的重要媒介。

    屏東縣政府文化處說，德國iF設計獎是全球最具影響力的設計獎項之一，與紅點設計獎（Red Dot）及IDEA設計獎並列為世界三大設計獎。今年共有66 個參賽國家，近 1萬1000 件作品角逐，經過兩輪的嚴謹評選，最終選出年度得獎作品。《屏東本事》在「傳達設計/出版品」類別中脫穎而出，贏得評審青睞。

    文化處說，這次首度挑戰全球最舉足輕重的設計競賽並獲獎，能將一本地方文化刊物，以國際化的水平，讓屏東的設計力在世界舞臺上被看見，是很大的肯定。《屏東本事》不僅曾獲2022金點設計獎，也榮獲第43屆、45屆、46屆、47屆台灣出版界最高榮譽「金鼎獎」，成功樹立政府出版品的新標竿，也獲得讀者的好口碑。

    文化處說，為帶動城市翻轉，屏東縣展開一波又一波的文化造浪，各項軟硬體實力有目共睹。《屏東本事》回歸文化刊物的本質，每一期企劃不同題材，以充分的篇幅緊扣當期主題，述說屏東文化厚度與人物故事，透過質感的視覺設計、文字載體，抓住讀者的眼球，引領讀者在翻閱間感受到流暢與一致性，以平易近人的方式認識和閱讀屏東。

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