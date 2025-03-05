台中機捷延伸清水有譜 盼與藍線串成路網

橘線路線圖目前只規劃至台中機場。（台中市府提供）

2025/03/05 18:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運橘線機場路線，先前因台中市府將機場至清水之間路段取消，而引起清水民眾不滿，立委蔡其昌今日召集交通部及鐵道局局長楊正君商討，爭取交通部鐵道局核定補助1170萬元，由台中市政府自籌830萬元，辦理橘線延伸海線可行性研究，台中捷運工程局說，捷運橘線主要目標為提供台中國際機場與都會區便捷運輸服務，為進一步回應海線民眾期待，規劃時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性。

台中市議長張清照今日表示，一直強烈要求市府規畫「捷運橘線」時，一定要延伸至清水區，主要清水人口已增至9萬人，但區內尚無捷運規畫，有必要延伸橘線至清水，甚至與捷運藍線串連成路網。

請繼續往下閱讀...

市議員楊典忠表示，橘線西延段是走中清路，對台中海線地區清水甚至大甲區域發展影響甚鉅。捷運橘線延伸清水與捷運藍線高架化段相同，市府已有捷運海線高架化評估規畫經驗，他要求市府加速延伸海線的規劃期程，及早納入綜合規劃與開工期程，增進捷運橘線運輸效益，照顧海線鄉親。

台中市政府捷運工程局表示，市府針對橘線台中機捷規劃時已預留尾軌，可行性研究規劃，研擬延伸至海線的申請計畫書，去年12月20日向交通部提出經費補助申請，經交通部審核，已於今年1月24日正式核定補助1170萬元，市府將自籌830萬元，目前正依規辦理納入預算程序，並將儘速推動採購發包作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法