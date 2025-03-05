桃園市4區農會「三巨頭」出爐 總幹事全獲續聘

大園區農會屆次改選結果出爐，理事長謝岳龍、常務監事游智健、總幹事呂理標，農業局長陳冠義前往祝賀。（農業局提供）

2025/03/05 18:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農會屆次改選進行中，桃園市八德、大園、龜山、龍潭區農會今（5）日召開理監事會議，其中，八德區農會現任理事長、常務監事因任期屆滿「互換」，大園區農會現任理事長游智健因任期屆滿改選常務監事，曾任常務監事的謝岳龍從市農會「回鍋」當選理事長，4區農會總幹事全獲理事會續聘。

4區農會當選及聘任名單分別為八德區理事長邱顯國、常務監事呂理樹、總幹事吳家暉；大園區理事長謝岳龍、常務監事游智健、總幹事呂理標；龜山區理事長劉朝全、常務監事曾素月、總幹事許育源；龍潭區理事長謝明宏、常務監事黃璟舞、總幹事湯明吉。

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桃市府農業局長陳冠義於改選結果出爐後，前往各農會給予新任理事長、常務監事及總幹事祝賀，他表示，農會屆次改選由農民選出優秀人士，為農民服務，更同步推動農會經營，增進農民福祉；桃園市政府與農會是緊密的夥伴關係，未來也會持續攜手推動桃園農業，提升在地農產經濟。

桃園市基層農會屆次改選，平鎮區、新屋區及觀音區農會明（6日）召開理、監事會議，選出理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事；桃園市農會預計17日召開會員代表大會並推選理、監事，3月25日由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

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