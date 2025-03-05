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    埔里南港溪上游籌設掩埋場 地方連署反對：水源污染茭白筍完蛋

    埔里茭白筍產量多且全國聞名，參加國際選美的高曼容出國參賽前，就曾回埔里茭白筍田拍攝影片向國際宣傳。（資料照，高曼容提供）

    埔里茭白筍產量多且全國聞名，參加國際選美的高曼容出國參賽前，就曾回埔里茭白筍田拍攝影片向國際宣傳。（資料照，高曼容提供）

    2025/03/05 18:25

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮南港溪上游傳出民間業設設掩埋場，但茭白筍田大多仰賴南港溪水，麒麟里長黃戊寅說，水源遭污染茭白筍完蛋，飲用水也堪憂，地方正在連署反對。南投縣環保局說，業者有提出掩埋場申請，已提出土地變更申請，後續還有環評、取得開發許可等程序，縣府會依法確實把關。

    埔里鎮是全國茭白筍最大宗產地，約占總產量的80％，茭白筍用水量高、要求水質乾淨，很多仰賴南港溪水灌溉，而最近地方獲知南港溪上游，即麒麟里投69鄉道，有民間業者要興建掩埋場，面積達24.62公頃，包括麒麟里、水頭里及周邊里的里民得知後大為反彈，目前正在連署反對，希望在水源地不要設掩埋場。

    麒麟里長黃戊寅說，南港溪是埔里鎮重要的水源，不只茭白筍，飲用水也會引南港溪水，據了解，業者申請設置掩埋場的地點就在山坳處，掩埋廢棄物極易污染溪水，南港溪水一旦被污染，鎮內飲用水會受影響，茭白筍也會完蛋，而未來鳥嘴潭人工湖也恐怕受影響，地方堅決反對掩埋場設置。

    環保局說，有業者提出掩埋場設置的申請，掩埋陶瓷、磚瓦和焚化爐灰渣等廢棄物，目前提出土地變更申請，縣府收到申請就須依規定審查。而土地變更後，後續還有環境影響評估、取得開發許可等程序，縣府一定會確實把關。

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