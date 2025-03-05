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    新竹高商日式宿舍群解列擬拆除 文資團體再提案籲暫緩

    新竹高商校園內有多棟80年歷史的日式宿舍群，其中有6棟經文資審議解列擬拆除，但文資團體再提案籲暫緩拆除，兼顧教育發展與文化保存。（記者洪美秀攝）

    新竹高商校園內有多棟80年歷史的日式宿舍群，其中有6棟經文資審議解列擬拆除，但文資團體再提案籲暫緩拆除，兼顧教育發展與文化保存。（記者洪美秀攝）

    2025/03/05 17:57

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國立新竹高商內具80年歷史的6棟雙併日式宿舍群，日前經新竹市文化局文資審議委員會審查後解除部分宿舍列管，校方也依規申請拆除破舊無文資保存價值的宿舍，但文化團體得知後，又緊急向市府提報另棟日式雙併宿舍（學府路128號之3 ~6）為歷史建築，籲文化局啟動暫定古蹟程序，並請學校暫緩拆除宿舍，避免文資建築被倉促拆除。

    文化局表示，新竹高商日式宿舍拆除一案，經審議後繼續列冊追蹤1棟，解除列冊追蹤之6棟宿舍群建物，校方自得另為處分。惟就昨（4）日另接獲民眾提報該校日式雙併宿舍（學府路128號之3 ~6）為歷史建築，後續市府將依據文化資產保存法第14條規定僅速辦理審議程序。今（5）日已行文校方暫緩拆除事宜，待文資審議程序完成後，再另行處置。

    新竹高商表示，因應學校教育發展及新建校舍用地需求，學校已向教育部爭取經費蓋建新教學大樓，而新大樓位在學校教職員工職務宿舍，該宿舍是供國民政府撥遷來台後的教職員住宿使用，因大時代背景及使用需求，經歷任住宿人員多次人工增改修建，不管外觀還是室內裝潢，已非興建落成時樣貌。經文化局審議結果也述明建築並無整體景觀協調性與特殊性，故解列。學校呼籲各界重視教育「專業性」與「師生優先性」，大竹苗區子弟受教權不容遷就，學校原依規向市府申請拆除執照，如今又被通知民眾提報歷史建物，期各界能考量學生教育優先精神，提供學生完整的就學環境。

    市議員廖子齊說，文化保存團體已提報日式雙拼宿舍為歷史建築，呼籲市府依《文化資產保存法》第20條，啟動暫定古蹟程序，由於新竹高商宿舍群見證竹市的教育與都市發展。該宿舍具典型日式官舍特色，是台灣少見具書齋功能的雙拼學校宿舍。

    廖子齊認為，教育發展與文化保存並不衝突，拆除宿舍並非唯一選擇，建築專家曾提出多項方案，可同時滿足校舍擴建與文化保存需求，呼籲市府啟動法定程序，確保宿舍進入文資審議，校方則應暫緩拆除計畫，配合歷史建築提報評估，共同研擬保存活化方案，讓文化資產與教育發展並存。

    新竹高商校園內有多棟80年歷史的日式宿舍群，其中有6棟經文資審議解列擬拆除，但文資團體再提案籲暫緩拆除，兼顧教育發展與文化保存。（記者洪美秀攝）

    新竹高商校園內有多棟80年歷史的日式宿舍群，其中有6棟經文資審議解列擬拆除，但文資團體再提案籲暫緩拆除，兼顧教育發展與文化保存。（記者洪美秀攝）

    新竹高商校園內有多棟80年歷史的日式宿舍群，其中有6棟經文資審議解列擬拆除，但文資團體再提案籲暫緩拆除，兼顧教育發展與文化保存。（記者洪美秀攝）

    新竹高商校園內有多棟80年歷史的日式宿舍群，其中有6棟經文資審議解列擬拆除，但文資團體再提案籲暫緩拆除，兼顧教育發展與文化保存。（記者洪美秀攝）

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