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    屏東市菸廠路人行道設計 議員、居民有意見。

    屏東市菸廠路人行道設計，將拆除分隔島及椰子樹。（記者葉永騫攝）

    屏東市菸廠路人行道設計，將拆除分隔島及椰子樹。（記者葉永騫攝）

    2025/03/05 18:46

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市菸廠路計畫拆除分隔島增設人行步道，但部分居民反對，向縣議員蔣月惠陳情，她認為，應該考量居民的通行及停車問題，縣府文化處說明，已提供停車優惠，改建後讓環境更佳，對居民有益。

    屏東縣政府文化處向內政部爭取了1800萬元改善菸廠路人行步道，計畫移除分隔島及椰子樹，整個工程2年前就開始與居民溝通，至少開了3次說明會，施工時間為150個日曆天，大約5、6個月。不過，人行步道完成後會影響菸廠路民宅停車，因此，縣府同意提供附近居民優惠的停車位。

    蔣月惠說，縣府要移除分隔島及椰子樹，讓道路更為寬廣，居民並不反對，但希望不要做實體的人行道，而是採取畫線方式提供行人使用，以免影響居民車輛的出入及停車，縣府的人行道設計有綠籬、突出路面，讓居民的汽車無法開進家中騎樓停車，僅僅留了1米半寬的路面讓居民通行，覺得設計有問題，而且立體停車場的優惠不多，假日更不提供優惠。對於民眾的建議沒有採納，她認為縣府的專斷獨行，會持續抗議表達不滿。

    屏東市菸廠路人行道設計，縣議員蔣月惠覺得有問題。（記者葉永騫攝）

    屏東市菸廠路人行道設計，縣議員蔣月惠覺得有問題。（記者葉永騫攝）

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