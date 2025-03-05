澎湖打造「珊瑚海洋花園」復育生態 縣府感謝民間熱心協助

馬公鎖港杭灣秘密花園，經過官方努力已成為觀光保育重鎮。（記者劉禹慶攝）

2025/03/05 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府持續推動海洋保育與永續發展，縣長陳光復今（5）日頒發感謝狀，表揚關渡扶輪社、海洋途徑潛水、日日潛水、樂福海洋工坊、陽光阿有專業浮潛、波賽頓海洋運動俱樂部及海巡署金馬澎分署第七岸巡隊等7個單位，肯定大家的努力與貢獻，與縣府攜手打造「澎湖珊瑚海洋花園」，實踐人與自然共好的願景。

陳光復大力推動珊瑚植栽復育計畫，經過近10年努力與各界熱情參與，成功將鎖港杭灣打造成為生機盎然的珊瑚海洋花園。提升了當地生態環境，每年更吸引大量遊客體驗珊瑚種植，帶動地方觀光。

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澎湖縣珊瑚復育面積已達2800平方公尺，相當於約6.5座籃球場大小，陳光復感謝所有參與復育行動的夥伴。台北關渡扶輪社不僅每年親自投入珊瑚復育工作，提供50塊珊瑚移植磚，攜手在地水域遊憩業者推動「海洋公民科學家」計畫，協助監測珊瑚礁健康。

此外，在地水域遊憩業者更將潛水活動結合生態旅遊，深化民眾對海洋環境的認識，自發投入海洋維護，更成功記錄復育區內珊瑚產卵的珍貴畫面。

陳光復說，縣府除了積極進行珊瑚棲地復育，更將海洋保育教材納入國小課程，讓環境保護觀念從小扎根。同時，透過持續清理海底覆網、砂砱移除等工作，以及推動漁網具管理等政策，致力於維護澎湖海洋生態的健康發展，讓美麗的海洋資源能代代相傳。

澎湖縣長陳光復頒獎表揚，協助澎湖復育珊瑚公私立單位。（澎湖縣政府提供）

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