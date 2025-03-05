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    台南市推休閒農業區還有3處籌設 打團體戰進軍農遊市場

    東山區東山175休閒農業區去年12月公告通過設立，以175咖啡公路為主軸。（記者楊金城攝）

    東山區東山175休閒農業區去年12月公告通過設立，以175咖啡公路為主軸。（記者楊金城攝）

    2025/03/05 19:40

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市現有七股區溪南、左鎮區光榮、楠西區梅嶺、東山區東山175及下營區營墘等5處休閒農業區，並籌設後壁區米樂、官田區凌波渡頭及新化區大坑168等3處休閒農業區，這3處都已補件送農業部審查、實地現勘，能否通過今年揭曉。

    下營區營墘休閒農業區今天（5日）揭牌成立，台南市農業局農會輔導科說，推動成立休區在翻轉傳統農業，協助區內休閒業者、特色商家和小農發展六級休閒農業，提升農業新價值，串聯業者打團體戰進軍農遊市場。

    農輔科說，通過休區成立後，在休閒農場的設立將獲得放寬，對有心發展休閒農業的農民幫助很大。

    下營觀光休閒農業協會常務監事、台南市休閒農業發協會總幹事鄭慶凰指出，位在特定農牧用地的一般休閒農場申請設立，必須1公頃以上且農業用地要相連，有機休閒農場則要0.5公頃以上，通過休閒農業區後，區內休閒農場放寬設立只要0.5公頃，且申請土地得分散2處，每處土地面積逾0.1公頃即可。

    下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容則說，休閒農業區可向農業部申請推廣行銷及組織運作經費補助，協會、業者都可申請，以開發特色伴手禮產品、農遊體驗課程和行銷推廣。

    台南下營區營墘休閒農業區今天（5日）揭牌成立，區內特色香草莊園。（記者楊金城攝）

    台南下營區營墘休閒農業區今天（5日）揭牌成立，區內特色香草莊園。（記者楊金城攝）

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