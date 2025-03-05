常撲空！義美這款「神級」蛋糕 網大讚：相見恨晚

義美為台灣老字號食品業者。（資料照）

2025/03/05 23:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義美以物美價廉的多款零食所深受大家喜愛。近日，有網友發現一款只要「67元」的門市限定神級美食，釣出一票饕客前往購買，最後卻都撲空。而義美前員工也說明，並非每日都有，建議先電洽門市。

一名女網友前（3）日於Threads上發文分享，自己買到一盒蜂蜜蛋糕，而此盒蜂蜜蛋糕只有最外側的邊角料，也就是俗稱的「蛋糕頭」，不過對於部分饕客來說，最外側的蛋糕帶有淡淡的焦香味，是平常不可多得的部位，也讓原PO為之瘋狂，在內文寫下「真的都是邊邊，一整盒，瘋掉」。

而文章發出後累積2.3萬人按讚，不少人說該產品是義美的長青商品，至少2、30年以上，以前品名為「NG蛋糕」，當時一盒售價僅40元，讓原PO忍不住在留言區驚嘆「相見恨晚」。也有義美前員工路過留言表示，「邊料不一定天天都有！但有進貨的時候，有時很多，如果有需要，可以問問看店員可不可以幫你留意，或是幫忙預留」。

文章發出後，許多邊邊愛好者留言表示，「邊邊真的超好吃，吐司的邊邊也超愛」、「別跟我搶！我回去上班要爆吃一波蜂蜜口味的邊邊」、「邊邊愛好者+1，原來義美還有在賣，太棒了」、「看了留言總算找到，愛吃邊邊的同好了」、「超愛邊邊，每次路過必買」。

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