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    台中太平中興東路人行道施工 民眾抱怨無處停車

    台中市建設局在太平中興東路進行人行道改善工程。（記者陳建志攝）

    台中市建設局在太平中興東路進行人行道改善工程。（記者陳建志攝）

    2025/03/05 17:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區中興東路進行人行道改善工程，近日開始施作建興北路至永平路間路段，因位在三間銀行及大樓、商家集中地區，民眾抱怨施工期間停車不方便，也擔心施作人行道後未來無處停車，希望市府協助解決。

    市府建設局近日在太平中興東路的建興北路至永平路間，進行人行道改善工程施工，當地有三家銀行，還有補習班和商家，加上大樓的住戶，平時路邊都停了一整排機車，因施工圍起交通錐，民眾抱怨停車不方便，且施工還要一段時間，希望市府提出替代方案。

    此外，民眾也擔心，該路段停車需求大，未來施作新的人行道後，擔心沒有停車空間，民眾無處停車恐成為被開單取締的對象。

    市府建設局表示，中興東路人行道於3月3日起進行第2階段施工，施工範圍從建興北路至新平路，目前在太平區運動場對面施工的路段，商辦大樓較多，施工期間機車停車問題，已經在昨天邀集運動局、交通局、警察局、停管處、公所、里長會勘並取得共識，將於法規許可，並確保行人通行空間大於1.5公尺以上情況下，在太平區運動場前人行道，規劃施工期間臨時停車區，可供商辦大樓及住戶停車。

    另該路段未來施作人行道後，在路間都規劃設置停車帶，未來人行道完工後仍可供民眾停車無虞，請民眾不用擔心。＃

    為解決太平中興東路人行道施工無處停車的問題，建設局表示，將在太平運動場前人行道劃設臨時停車區。（記者陳建志攝）

    為解決太平中興東路人行道施工無處停車的問題，建設局表示，將在太平運動場前人行道劃設臨時停車區。（記者陳建志攝）

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