打造半導體聚落！高捷世運站A5、A6街廓 劃定為都市更新地區

高雄捷運世運站東南側商二（A5、A6街廓）現況。（高雄市都發局提供）

2025/03/05 17:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕打造高雄半導體產業聚落商務新核心，高雄市都委會今天（5日）通過捷運世運（R17）站東南側A5、A6街廓第二種商業區，劃定為更新地區暨訂定都市更新計畫。

高市府今天由副市長林欽榮主持第128次都市計畫委員會，他表示，因應楠梓產業園區啟用後的商務發展需求，市府與中央攜手加速推動原高雄煉油廠轉型。112年4月發布細部計畫，將其納入TOD（大眾運輸導向發展）框架，今天則是進一步將捷運世運R17站東南側A5、A6街廓，面積約2.45公頃，劃定為都市更新地區。

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林欽榮強調，本案於委員會審議時，附加決議要求於都更開發時，規劃立體人行公共空橋串聯捷運世運R17站，讓更新基地的商務居住人口，直接出入捷運站更為便利，有效結合經濟部循環技術專區，強化地方生活與楠梓產業園區的連結，將成為驅動北高雄永續發展的TOD生活場域。

捷運局指出，本次開發基地位於經濟部「循環技術暨材料創新研發專區」，鄰近捷運紅線世運站，配合行政院「循環經濟推動方案」與落實「大南方新矽谷推動方案」，採TOD大眾運輸導向，發展高密度及整合型商業服務設施，預計可提供28370坪作商務服務、員工住宿、休閒公益性設施，並以立體空橋串連至捷運世運站，提供企業安家計畫基地。

此外，國家住都更新中心選定高雄市三民區原覆鼎金北營區及其周邊達更新年限私有建築土地，劃定為都市更新地區，同時高雄都市更新自治條例第3條，訂定更新單元劃定基準，保障私有地主可自行推動更新，促進土地再利用開發，並提供地方所需社會福利或公益性設施。

高雄捷運世運站東南側商二（A5、A6街廓）劃定更新地區範圍圖。（高雄市都發局提供）

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