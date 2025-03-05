南投水里農會「變天」！蕭志全回鍋理事長 總幹事不續聘

南投水里鄉農會召開理、監事會議，蕭志全回鍋成為新任理事長。（記者劉濱銓攝）

2025/03/05 17:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣13鄉鎮市農會今、明舉行理、監事會議，以及聘任總幹事，其中水里鄉農會「變天」，現任派以1席之差遭翻盤，並由4年前在理事長選舉落馬的蕭志全回鍋擔任理事長，至於原任總幹事賴育佑則不續聘，新任常務監事為劉明照。

南投縣政府農業處表示，今召開理、監事會議的農會，包括南投市、仁愛、竹山、魚池、名間、水里，以及草屯，明天則為埔里、集集、中寮、鹿谷、國姓，以及信義。

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回鍋水里鄉農會理事長的蕭志全說，今天理事長選舉，該陣營以5比4的票數，讓他成功挑戰現任派並重回理事長職務，由於經過投票不予續聘原任總幹事賴育佑，之後將由農會秘書代理該職務。

縣府農業處說，水里鄉農會理事會未續聘總幹事，依照程序，若60天內確定未再聘任賴育佑為總幹事，屆時縣府將在15天內進行總幹事候聘公告，最快會在5月5日公告。

公告後就會受理總幹事候聘登記，縣府將會進行初審，再將名單送交農業部複審、面試，待中央審核通過就會提供合格名單，縣府屆時會再將名單轉給水里鄉農會，若作業一切順利，預計7月可產生新的水里鄉農會總幹事。

南投水里鄉農會召開理、監事會議，現任派以1席之差輸掉理事長選舉。（記者劉濱銓攝）

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