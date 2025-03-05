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    神奇！桃園龍德宮四媽祖南巡刈火進香 一到鹿港天后宮就出太陽

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    2025/03/05 17:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕桃園龍德宮四媽祖祈安遶境為期9天8夜的，今天（5日）到鹿港天后宮刈火進香，一早原本下雨，許多人擔心上萬名信眾在雨中徒步的辛苦，結果，大批陣頭靠近鹿港天后宮，老天爺就出大太陽，所有人都嘖嘖稱奇。

    鹿港天后宮說，桃園龍德宮四媽祖進香團每年都有上萬名信眾前來，不只是陣頭可看性很高，滿滿信眾更是擠爆鹿港小鎮，尤其是陣頭與信眾都非常有秩序，沿途派信眾志工協助指揮交通，許多友廟也趕來贊助光彩。

    鹿港天后宮指出，龍德宮進香團非常龐大，今年人數更多，最讓人讚賞的是陣頭與進香信眾都井然有序，無論是中途吃點心或喝水，全程零垃圾、零廚餘，令人讚嘆。管委會主委張偉東對龍德宮的宮主丁素珠維持進香團的高品質，豎大姆指說讚。

    龍德宮今晚駐駕鹿港天后宮，明天回鑾起駕。不少鹿港人說，明明今天一早下雨，天氣還陰陰的，當龍德宮進香團一靠近鹿港天后宮，馬上就放晴，下午還出了大太陽，果然是天公作美，讓龍德宮的萬人進香團可以完成今年的進香行程。

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，由於原本一早下雨，相關人員都先穿起雨衣。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，由於原本一早下雨，相關人員都先穿起雨衣。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，由於原本一早下雨，相關人員都先穿起雨衣。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，由於原本一早下雨，相關人員都先穿起雨衣。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

    桃園龍德宮到鹿港天后宮進香，一靠近鹿港天后宮，原本下雨就停了，令人嘖嘖稱奇。（鹿港天后宮提供）

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