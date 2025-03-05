宜蘭平地賞櫻祕境羅莊櫻花步道墨染櫻盛開 白中帶粉超浪漫

羅東鎮羅莊櫻花步道墨染櫻盛開，白中帶粉花朵超浪漫。（記者江志雄攝）

2025/03/05 17:22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕被譽為宜蘭平地賞櫻祕境的羅東鎮羅莊櫻花步道，目前進入墨染櫻花期，300多株墨染櫻盛開時，形成壯觀的粉紅花海，8日到30日期間的週六與週日，現場提供免費導覽解說服務，羅東鎮長吳秋齡邀大家相揪賞櫻，體驗浪漫櫻花季。

羅莊櫻花步道位在羅莊大排河岸兩側，步道總長約2.2公里，種植台灣山櫻、八重櫻、香櫻、墨染櫻，合計1200株，其中3月開花的墨染櫻有300多株，花開初期是白色，再逐漸轉為粉紅色，白中帶粉搭配碩大花形是一大特色。

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羅東鎮公所今天（5日）召開記者會指出，羅莊櫻花步道墨染櫻花期，鎮公所安排羅東鎮文化廊道志工到場導覽解說，服務時間8日到30日的週六及週日上午9點到11點、下午2點到4點，1天4次導覽行程，遊客可到羅莊櫻花步道三路橋口報名，雨天報名地點改在鄰近的羅東鎮羅莊二街190號。

櫻花季期間，坐落在羅東鎮羅莊街316號的羅莊慈安寺，開放停車場及公廁給各界使用，洽詢電話：03-9505986，另有賞櫻抽好禮活動，相關資訊請上羅東鎮觀光發展所臉書粉專查詢。鎮長吳秋齡等人今天先睹為快，她提醒大家賞櫻時不要觸摸花朵，共同維護環境整潔。

羅莊櫻花步道地勢平坦，平時是健走踏青路線，每年農曆年後到3月底，台灣山櫻、八重櫻、香櫻、墨染櫻接力綻放，成為賞櫻的好去處。

羅莊櫻花步道地勢平坦，平時是健走踏青路線，農曆年後到3月底，成了賞櫻的好去處。（記者江志雄攝）

羅莊櫻花步道櫻花季期間提供導覽解說及停車空間。（記者江志雄攝）

羅東鎮長吳秋齡（右，紅色上衣者）今天率員到羅莊櫻花步道賞櫻。（圖由羅東鎮公所提供）

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