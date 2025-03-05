爆沒收離職員工績效獎金！聯詠科技4點回應嗆告 前員工發不自殺聲明

「聯詠科技」遭員工爆料沒收績效獎金。（資料照）

2025/03/05 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾在IC設計大廠「聯詠科技」（3034）工作的網紅「萊斯特」，在網上分享自己離職時，當月績效獎金直接被取消，問人資得到入帳日以前送出離職單就會取消績效獎金的答案，但公司發放獎金規定卻沒寫明這件事，因此提醒科技業學弟妹，還是等錢都確實到帳再提離職，免得被吃豆腐。面對前員工指控，聯詠發聲回應，並撂話要提告；萊斯特提出反擊，還發布「不自殺聲明」，痛批資方無良剝奪勞工權益，還一副理直氣壯。

目前人在竹北從事科技業的網紅萊斯特，上週在Dcard發文表示，最近他在看到有同業在網上提問「離職之後當月分紅領不到的機率高嗎？」，讓他想起自己的親身經歷，「2020年我在聯詠當小小工程師的時候，因為新公司預計4/13報到，根據勞基法規定『繼續工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之』，所以在3/20送出離職申請單。結果到了月底3/30發薪日，沒有拿到3月的績效獎金。」

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當時萊斯特翻了公司的獎金公告規則，上頭稱「只要入帳日當天人還在公司，就有權利可以領到這筆獎金」，完全沒有任何但書，問了一下人資，才知道當月薪資入帳日之前在系統上送出離職申請單，獎金就會直接被取消，「人資不敢白紙黑字寫出來，只有打電話口頭告。後來人資的副處長出來表示，針對這個獎金問題歡迎走法律途徑。」

萊斯特還PO出相關資料和照片，佐證自己的指控非空穴來風，「醒科技業的學弟學妹們，真的要等到錢入帳才可以提離職，不然有可能會被公司吃豆腐。我之後打聽了一下台積電、聯發科、聯電、瑞昱，好像都沒有人碰到這種事情，即使離職獎金還是照給，只是給多給少這樣。以上皆為本人親身經歷真實故事，若有造假不實陳述，願負一切法律責任。」

萊斯特揭露這件事後隨即引發熱議，聯詠科技近日發布澄清函列4點回應：

1. 本公司內部往來電郵、系統截圖、同仁姓名、電子郵件地址等一切資訊，在未經本公司同意對外公開揭露前，均屬於本公司內部資訊之範疇。依據本公司與同仁間簽署之聘催契約、同仁離職時簽署之保密確認聲明書，以及本公司相關規範，本公司所有同仁（含離職者）均有守密義務，若有違反，應負對應之違約賠償或相關法律責任。

2. 針對該名前員工所提及之本公司2019年金、紅利等福利項目，依據本公司內部規定，所有同仁於2019年服務滿一年且於2020年發放當時仍在職者，均有領取相當於1個月薪資的年終獎金、相當於1個月薪資的毛利獎金，以及新台幣5萬元的旅遊補助等給付（該名於個人社群媒體版面揭露本公司內部訊息之前員工均有領取前述給付）。而針對經本公司綜合評估2019年度工作表現、所達續效、公司認同及職涯發展等相關因素，認定符合特定標準的同仁，本公司另會於2020年額外發放績效獎金（屬非經常性給付）；未達標準者，即無法領雙獎金，並無取消分紅獎金之情況。

經查，該名於個人社群媒體版面揭露本公司內部訊息之前員工，2019年度的績效成績為其所屬部門之最末位，未達績效獎金之發放標準。次查，2020/3/30本公司收到該前員工向科管局提出申訴的通知，但本公司於2020/4/14出席調解會議時，該前員工非但未出席甚至聯繫不上，最終只能以調解不成立做結。本公司一向尊重並重視員工的訴求，然而不循正常管道，卻選擇在網路上發表言論誤導民眾，公司對此深感遺憾。

3. 本公司身為國內IC設計領導廠商，依公開資訊觀測站公告，本公司歷年之薪資中位數與平均蔣資，均領先業界，除了提供高額的旅遊補助，相關福利制度也持續增進，例如：提供高達12週的產假、未滿六歲子女的育兒補助及資深員工的久任獎勵等等。本公司堅信，人才方為企業永續發發展的根本，也珍惜與每一位同仁合作的經驗，未來將繼續提供所有同仁良好的工作環境，實踐人才永續的目標。本公司竭誠歡迎各方優秀人才的加入！

4. 本公司秉持正派經營，資訊透明，也連續數年蟬聯上市公司治理評艦前5%的肯定。我們相信社會大眾能夠理性判斷，避免不實訊息的擴散，共同維護健康的網路生態。

對此，萊斯特再PO文回擊，「首先，聯詠科技要提告了，而且還要叫我賠錢，真棒，我請的律師費終於沒白花了！第二，現在不給獎金的辯解理由，從一開始的續留獎金變成現在是我考績最後一名，你最好就把當年度PE部門考績一字攤開，不要造假，來看看到底誰是最後一名？」

「而且，我當初有說我會去竹科管理局申訴，結果人資副處長您不是有找我去約談？說我敢把事情鬧大，要吿死我還有要封殺我，我那時候還是菜鳥根本就不敢出席！您現在卻用這個理由來辯解，稱聯詠科技資方很有誠意要解決，但是我無故缺席不到，最後只能以調節不成立收場，貴公司又在故意帶風向、潑髒水！」

萊斯特還發不自殺聲明，「我深知前陣子揭開勞資權益可能會觸犯某些人的利益，甚至引發他們的不滿。但我必須堅持，因為這件事關乎社會公眾利益。本人在此特地聲明：本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。在發完此聲明之後，近期或將來發現遇到非自然事故，請我的律師幫我討回公道！」

曾在聯詠科技工作的網紅「萊斯特」槓上前東家。（圖翻攝自Lester 萊斯特IG）

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