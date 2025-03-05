台南溪北農遊新亮點 營墘休閒農業區揭牌

台南市長黃偉哲（前中）今天為營墘休閒農業區揭牌，稱讚業者特色農產品。（記者楊金城攝）

2025/03/05 16:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南溪北農遊新亮點，下營區「營墘休閒農業區」今天（5日）在一畝田香草莊園揭牌，是南市第5個休閒農業區，未來結合區內特色產業推出農遊小旅行、食農體驗、伴手禮，發展下營特色休閒農業。

台南市長黃偉哲、下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容、下營區長李宗翰、下營區農會總幹事陳乃源、下營商圈理事長姜丁興等人，為營墘休閒農業區揭牌，見證下營休閒農業未來發展新歷史。

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黃偉哲說，南市為提供民眾更多休閒旅遊選擇，同時改善農村建設與提升農民收入，市府團隊積極推動傳統農業轉型，成立休閒農業區發展六級產業，期盼營墘休閒農業區的設立，凝聚在地業者的力量，共同推動南市休閒農業發展，讓國內外旅客體驗農家文化，感受農業特色。

李宗翰指出，下營四寶：鵝肉、黑豆、桑葚、文旦聞名，近年並積極推動友善耕作、食農教育、農村再生社區、休閒農場，十分適合發展休閒農業。遊客來到下營，不僅可以享受美食，還能帶回滿滿的農特產品，讓農遊旅程更加豐富愉快。

營墘休閒農業區面積594.36公頃，主要範圍為西側以台19甲線鵝肉公路為界，至東側南63線區道（古官道），有茅港尾天后宮及觀音寺、與中營、紅厝、甲中及賀建等農村再生社區，休區內擁有豐富農業、生態、農村風貌與文化資源。

黃茂容表示，營墘休閒農業區歷經4年多才通過農業部審查，今年1月公告，業者致力友善生產、永續里地及食農教育3大主題農遊，有機認證的有惠生泉有機菇場、有宥鈞有機柚園、旺旺自然有機果園、薯來寶、廣春紀念農場、金禾佳自然農場，已通過農遊特色場域認證則有白鵝生態教育農場、弘昌碾米廠、一畝田香草莊園及惠生泉有機菇場。

黃茂容説，協會未來會與休閒業者、青農、農村再生社區合作，提升產品行銷、開發、產業升級及場域認證，開發休閒農業體驗活動、套裝遊程、食農教育課程，打造農遊主題軸帶。

下營區「營墘休閒農業區」的一畝田香草莊園提供香草農遊體驗。（記者楊金城攝）

下營區「營墘休閒農業區」的台灣稻藝展示稻草編文創品。（記者楊金城攝）

台南下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容（左起）、市長民治辦公室主任吳政隆、下營區長李宗翰稱讚營墘休閒農業區的農業小旅行。（記者楊金城攝）

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