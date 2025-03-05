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    通勤族怨公車司機不斷提醒乘客嫌太吵想客訴 網一面倒砲轟

    公車司機示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    公車司機示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/03/05 17:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕通勤族每天奔波於上下班路上，公車成為許多人主要的交通工具。然而，一名網友近日抱怨公車司機有夠「囉嗦」，不斷提醒乘客小心，讓他覺得「吵死了」，甚至想向客運公司投訴，結果不但沒有獲得網友認同，網友們還跳出來替司機說話，認為他的舉動相當貼心。

    一名網友4日在「PTT」發文表示，自己每天通勤都要公車往返各1小時，卻發現有有些司機習慣在每一站提醒乘客「小心」、「車停穩再站起來，否則會跌倒」，甚至還會補上一句「有位子都可以坐喔」，讓他覺得相當煩躁，直呼「一直講話吵死了」。

    原Po坦言，司機的提醒或許是出於好意，但他認為公車司機本身也有責任，「是你們公車司機養成乘客搶快，否則你們根本不等人上下車」，如今卻要乘客等車停穩才能起身，「也不知道你們會不會等，真的讓人很焦慮」他甚至考慮是否該客訴司機，請他們「閉嘴」，「我搭公車或計程車都想好好休息，不需要老生常談『小心跌倒』」。

    貼文一出，立即引發熱議，一票網友紛紛替司機抱不平，「沒提醒讓乘客受傷，是不是又要投訴司機沒有盡告知義務？他只是在保護自己」、「他們要一直講也很煩好嗎？你只是搭乘的時候聽到，他們是開車的時候都要一直重複」、「搭到這種公車才好！代表司機有在注意乘客，可以安心上下車，不用等車沒停穩就要搶著去門口等」。

    也有不少人嘲諷原Po，「不會帶耳機喔，這麼嬌氣去坐計程車」、「你可以專門請一個私人司機，擁有絕對安靜的空間」、「有夠鯛」、「可憐司機遇到瘋狗」、「你太好命。沒遇過到站下車罵你怎麼現在才站起來的司機」。

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