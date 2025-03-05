桃市加碼補助提高好孕專車接案率 運將單月破百趟領5千獎金

桃市府「好孕專車」開辦將滿週年，市長張善政（中）5日宣布好孕專車優化措施，除了加碼合作計程車駕駛人車資補助及每月服務趟次破百獎勵金，同時針對孕媽咪加碼商店」觀光工廠等專屬優惠。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/05 16:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「好孕專車」開辦將滿週年，常有孕媽咪反映叫不到車，桃市府婦幼局今（5）日發布好孕專車優化措施，其中將加碼合作計程車駕駛人每趟車資10%補助，以及單月服務趟次破百的駕駛人5000元獎勵金，提高駕駛人接案意願，另也新增提供孕媽咪桃園市金牌好店好禮、觀光工廠、婦幼商家專屬優惠。

桃園市「一生好運卡」發卡量，自去年3月8日開辦至今年3月4日已核發1萬2981張，合作的計程車範圍涵蓋北北基桃竹竹，數量自開辦初期3500輛增加至1萬6000輛，因「好孕專車」僅補助有合作且有安裝機台的計程車，過去有許多孕媽咪反映常叫不到車，或是表明要使用「一生好運卡」叫車被拒，乾脆使用現金還比較快；有不少駕駛人考量車費採點數支付，等車行核發下來有的可能要1個月，還得扣手續費，影響駕駛人服務意願。

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市長張善政今（5）日主持市政會議，宣布「好孕專車」4大優化措施，其中，為了提高合作計程車行駕駛人服務意願，加碼補助駕駛人每趟次10%車資及單月服務趟次逾百獎勵金5000元，現場也發給今年1月服務趟次破百的駕駛人劉維和。

張善政表示，市府補助孕媽咪搭乘好孕專車每趟次最高250元，因與悠遊卡合作，作業過程需扣2.5%的手續費，市府加碼補助10%的車資，等於替駕駛人吸收這筆手續費，每月加發5000元獎勵金給服務趟次破百的駕駛人，並回溯至今年元旦開始，希望藉此鼓勵駕駛人多接案。

婦幼局統計，「好孕專車」每月總乘車量約2萬趟次，但單月服務趟次搭，1月服務破百趟次的駕駛人僅有1人，前20名至少都有50趟次；首位拿到5000元獎勵金的劉維和說，從科技業轉職計程車駕駛已5年，自己是「3寶爸」，最小的孩子去年出生，了解孕媽咪產檢往返的辛苦，若孕媽咪有搭車需要，他都會盡量配合，讓孕媽咪平安往返，不會站在路邊無助等待，妻子也很讚許「好孕專車」計畫。

婦幼局長杜慈容表示，除了駕駛人獎勵計畫，另也加碼提供孕媽咪桃園市金牌好店好禮、觀光工廠、婦幼商家專屬優惠，並持續推動藥妝店、社區藥局專屬優惠，盼能有更多婦幼友善商家加入。

桃園市「好孕專車」開辦將滿週年，市長張善政（中）5日宣布好孕專車優化措施，將加碼合作計程車駕駛人每趟車資補助及單月服務破百趟次獎勵金，「三寶爸」劉維和（左）今年1月服務破百趟次，是首位領到獎勵金的駕駛人。（記者鄭淑婷攝）

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