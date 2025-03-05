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    人行道「至少150公分」寬 交通部標準新路型曝光！

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    2025/03/05 16:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（5日）公布去年整年交通事故統計，去年行人死亡人數較前年減少14人，但仍有366人名行人死亡。交通部長陳世凱今天說明，今年特別要求「增設人行道」，新建道路一定須有人行道，市區人行道淨寬至少得有150公分。

    陳世凱指出，繼去年改善全台危險路口799處之後，今年的主要重點在於人行道設置，至少要增加80公里的人行道；在現有人行道的拓寬和改善，許多路段人行道常可見到被其它設施和障礙物阻礙、影響行人通行，「連娃娃車都無法通過，更別提輪椅」。

    陳世凱表示，交通部訂定道路設施、人行道改善指引，「現在不只要求不只是改善，也要求人行道要增加長度」，今年目標要增加80公里人行道，此外也將檢討人行道寬度和設置庇護島。行人穿越道要是長度超過25公尺以上，就應設置行人庇護島，而行人庇護島寬度要超過1.5公尺。

    不同道路有不同的規範，根據交通部訂定的指引，以新建道路的人行道增設要求來看，公路與市區道路共同使用路段要設置人行道；市區道路主管機關是內政部，主要道路、次要道路及服務道路應設置人行道；農路主管機關是農業部，若有設置人行道的空間，可視需要營造無障礙空間及高齡友善動線規劃，建議最小寬度為90公分。

    另外，經人口密集處、醫療院所、學校、機關、鐵路場站、捷運場站或航空站應設置人行道、行人徒步區或交通寧靜區；既有道路拓寬和改善時，也需依規定評估增設人行道。

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

    交通部對道路、人行道設置規劃指引。（圖由交通部提供）

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