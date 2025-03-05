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    升學網站統計高中生偏好 4類隱藏版黃金科系受青睞

    大學學測日前已公布成績。（資料照）

    大學學測日前已公布成績。（資料照）

    2025/03/05 16:20

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測日前公布成績，考生刻正準備下階段個人申請，大學問網站根據點閱率公布4項「隱藏版黃金科系」，包括放射師、檢驗師科系；大眾傳播學群；運動產業科系；物理治療、職能治療科系等，雖排名未進入百大熱門科系前段班，但就業市場需求強勁，值得考生與家長關注。

    在放射師、檢驗師科系方面，大學問指出，因國考執業證照保障、招生名額受衛服部總額管制，被譽為「醫院公務員」的鐵飯碗，人力需求穩定，薪資也持續提升，依公私院所及不同資歷，年薪最高可達150萬。

    學測高分群可選擇台大、北醫、長庚、高醫、陽明交大等醫學院的放射、檢驗科系，中等成績可考慮亞大、義守、慈濟，或透過四技申請進入元培醫事科大、中台科大、中華醫事科大等。

    此外，AI技術正重塑傳播產業，傳播學院畢業生出路不再侷限於傳統媒體，還可進入行銷、電商、遊戲、教育、科技、金融、醫療、娛樂等領域，成為產業與AI應用的關鍵溝通角色。

    如政大傳院不分系導入AI、新媒體與數據分析；世新則涵蓋廣電、圖傳、資傳等系的AI模組課程；銘傳廣電結合AI影像、新媒體、聲音科技與國際競賽；朝陽科大傳播藝術系也將AI技術列為必修專業課程。

    運動產業科系部分方面，全球運動科技產值2030年將達新台幣13.4兆元，台灣可望占10％，而近年各大學紛紛開設運動產業相關課程，如台大開設國際體育運動事務學士學位學程，文化成立體育運動健康學院不分系學士班，輔大體育系則聚焦職業運動、運動行銷、運動科技、健康管理等。

    體育大校包括國體大運動保健、北市大運動健康科學、台體大運動健康科學，涵蓋運動科學、體能訓練、運動醫學、科技、行銷管理；高醫運動醫學系、中國醫運動醫學系強調醫學與運動科學結合，培育運動傷害防護、體適能指導、運動科學研究人才，為運動醫療與健康產業提供專業支援。

    而隨著台灣邁入高齡化社會，復健需求大增，物理治療、職能治療科系持續，除了中山醫、中國醫、陽明交大、台大、長庚、輔大、義守、高醫、北醫、亞大、馬偕等普大開設物理治療、職能治療、聽語治療、呼吸治療等科系，透過四技申請管道也可進入科大，包括弘光科大和輔英科大物理治療，以及國北護和中華醫事科大聽語治療。

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