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    銷中鳳梨釋迦果肉出現異常褐化 台東農改場找到原因了

    鳳梨釋迦是台東重要外銷水果。（記者黃明堂攝）

    鳳梨釋迦是台東重要外銷水果。（記者黃明堂攝）

    2025/03/05 16:20

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東鳳梨釋迦外銷中國的部分果品出現外觀正常、果肉異常褐化現象，引發果農擔憂施藥有問題，台東區農業改良場經模擬實驗，判定是因果品被中國檢驗出粉介殼蟲後，以溴化甲烷燻蒸所致，根本解決之道仍在於確保果品無粉介殼蟲，避免遭蒸褐化。

    鳳梨釋迦目前仍屬產期，中國仍是主要外銷市場，台東農改場近年來接獲貿易商反映，部分果品無法正常軟熟，且切開後果肉有褐化現象，但同批次留在台灣的果品則無異樣。由於貿易商提供資訊不完整，果農猜測是過量施用硼酸，或生長調節劑所致。

    台東農改場為穩定農民心理，避免中國市場再生枝節，決定找出原因。根據貿易商提供的資訊，研判是果品到中國通關時被檢驗出粉介殼蟲，進口國施用溴化甲烷燻蒸造成。

    為了確定推測內容，台東場於請動植物防疫檢疫署，在高雄港進行鳳梨釋迦溴化甲烷燻蒸，模擬中國海關處理樣態，再將處理後的果品帶回台東觀察實驗，證實確與燻蒸有關。

    台東農改場指出，雖然問題發生在中國燻蒸，但對進口國而言是必要措施，因此請在台灣一定要做好粉介殼蟲清除作業，避免被檢出後燻蒸。

    台東農改場說，粉介殼蟲是檢疫重點，目前集貨場都以人工手持高壓空氣噴槍清潔，但此方式耗時費力，且粉介殼蟲清除常有疏漏，未能達到100%。台東農改場經多年研發，開發新型鳳梨釋迦果實清潔機械，粉介殼蟲清除率可達100%，作業效率每小時可處理1200個果實以上，為人工作業的3.3倍，可改善集貨場人員作業環境、改善缺工問題並提升鳳梨釋迦果實品質。

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