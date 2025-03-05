九份汽車停車位+53 隔頂停車場整建預計4月完工

新北市交通局推動第19號公墓旁隔頂停車場整建工程，預計4月完工。（新北市交通局提供）

2025/03/05 16:23

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市九份地區是熱門觀光景點，但地理環境限制導到停車空間不足，新北市府交通局推動第19號公墓旁隔頂停車場整建工程，預計4月完工。交通局副局長金肇安說，完工後可提供53格汽車停車位，導入車牌辨識及悠遊卡等多元支付，提升停車服務。

金肇安日前視察工程進度說，本案工程經費585萬元，農曆春節後動工，目前工程進度約50％，可能受天候狀況不佳影響，施工團隊仍朝如期如質完工目標努力；第19號公墓旁的隔頂停車場是公有土地，為改善停車空間，交通局辦理用地變更、水土保持計畫等作業，整建工程預計4月完工啟用，可提供53格汽車停車位，

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金肇安指出，未來隔頂平面停車場平日計次收費為一次150元、假日則採計時收費，每小時50元，穩定當地停車費率，避免周邊業者哄抬價格，進而維護在地觀光品質和交通秩序，在車輛進出效率與服務品質部分，隔頂平面停車場也將導入智慧停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付。

交通局說，遊客可搭乘788、965、1062等多條公車路線直達九份，班次密集固定，適用基北北桃1200都會通定期票，歡迎大眾多加利用，到山城欣賞美景。

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