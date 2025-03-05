為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    九份汽車停車位+53 隔頂停車場整建預計4月完工

    新北市交通局推動第19號公墓旁隔頂停車場整建工程，預計4月完工。（新北市交通局提供）

    新北市交通局推動第19號公墓旁隔頂停車場整建工程，預計4月完工。（新北市交通局提供）

    2025/03/05 16:23

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市九份地區是熱門觀光景點，但地理環境限制導到停車空間不足，新北市府交通局推動第19號公墓旁隔頂停車場整建工程，預計4月完工。交通局副局長金肇安說，完工後可提供53格汽車停車位，導入車牌辨識及悠遊卡等多元支付，提升停車服務。

    金肇安日前視察工程進度說，本案工程經費585萬元，農曆春節後動工，目前工程進度約50％，可能受天候狀況不佳影響，施工團隊仍朝如期如質完工目標努力；第19號公墓旁的隔頂停車場是公有土地，為改善停車空間，交通局辦理用地變更、水土保持計畫等作業，整建工程預計4月完工啟用，可提供53格汽車停車位，

    金肇安指出，未來隔頂平面停車場平日計次收費為一次150元、假日則採計時收費，每小時50元，穩定當地停車費率，避免周邊業者哄抬價格，進而維護在地觀光品質和交通秩序，在車輛進出效率與服務品質部分，隔頂平面停車場也將導入智慧停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付。

    交通局說，遊客可搭乘788、965、1062等多條公車路線直達九份，班次密集固定，適用基北北桃1200都會通定期票，歡迎大眾多加利用，到山城欣賞美景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播