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    台北大學櫻花祭3/23見 園遊會、熱氣球、賞櫻一次滿足

    台北大學第二屆櫻花祭於心湖畔舉行，抬頭可見滿滿櫻花。（圖由台北大學提供）

    台北大學第二屆櫻花祭於心湖畔舉行，抬頭可見滿滿櫻花。（圖由台北大學提供）

    2025/03/05 15:46

    〔記者陳奕劭／新北報導〕國立台北大學將於3月23日舉辦「台北大學櫻花祭」，邀請師生、校友、民眾欣賞吉野櫻、聽音樂、逛園遊會，更引進熱氣球，讓民眾在心湖大草原與熱氣球合影，欣賞校園櫻花盛開的美景。

    台北大學表示，去年舉辦首屆「台北大學櫻花祭」吸引上千人參與，今年場面更加熱鬧，活動邀請民眾在校園心湖畔欣賞櫻花花海，心湖大草原也設置熱氣球供民眾拍照體驗，園遊會設有80個攤位，提供各類點心、飲料與熟食，展示土樹三鶯地區在地特色，傑作陶藝、一之軒、母子鱷魚等知名校友企業將來設攤，加上Costco、元大銀行企業宣傳。活動也安排笙鶯薩友樂團、Re:TurN-Capture-等團體和街頭藝人表演。

    台北大學指出，櫻花祭園遊會邀請土城社福中心、紫丁香婦幼關懷協會、台灣結節硬化症協會、亞德客有美公益慈善基金會、麗裕慈善基金會等公益團體，和台北大學國際學生、三峽建安國小學生參加，希望強化校方與公益團體、在地社區的連結，持續深化台北大學社會責任。

    台北大學校長李承嘉表示，台北大學每年舉辦的「北大管樂節」、「玩具節」、「耶誕點燈」，以及海山學研究中心的「三峽綠茶季」，已成在地盛事，希望校友們支持，讓母校慈善公益賞櫻活動，成為台北大學的一大亮點。

    台北大學將於3月23日舉辦「台北大學櫻花祭」，民眾野餐賞花。圖為去年照片。（資料照）

    台北大學將於3月23日舉辦「台北大學櫻花祭」，民眾野餐賞花。圖為去年照片。（資料照）

    國立台北大學將於3月23日舉辦「台北大學櫻花祭」，熱氣球是一年一度的招牌。（資料照）

    國立台北大學將於3月23日舉辦「台北大學櫻花祭」，熱氣球是一年一度的招牌。（資料照）

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