觀光遊樂業規費調漲 核發執照及標識從9千漲至2.5萬元

因應物價上漲，交通部觀光署調整觀光遊樂業規費，核發執照及標識從9000元漲至2萬5000元。圖為義大遊樂世界，與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/05 15:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕考量消費者物價指數、成本等變動因素，交通部觀光署修正觀光遊樂業規費規定。新設的觀光遊樂業，原本核發觀光遊樂業執照1000元、觀光遊樂業專用標識8000元，調漲為兩者共計2萬5000元。

觀光署3月初修正「觀光遊樂業管理規則第42條」及「審查觀光遊樂業籌設許可收費標準」。

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觀光遊樂業管理規則第42條方面，觀光遊樂業申請觀光遊樂業執照，原先核發、補發及換發執照皆繳納1000元，申請觀光遊樂業專用標識，原先核發、補發、換發及增設申請皆繳納8000元。

不過，規則修正之後，業者申請核發觀光遊樂業執照及觀光遊樂業專用標識，總計繳納2萬5000元。觀光遊樂業執照補發及換發，調整為1500元；觀光遊樂業專用標識補發、換發及增設調整為1萬5000元。

審查觀光遊樂業籌設許可收費標準方面，業者籌設申請審查原先繳納費用，若籌設面積10公頃以上，每件收取審查費12萬5000元，未達10公頃則是每件10萬元。但考量審查作業成本不因籌設面積有別，觀光署分析成本後，修正為每件均收取審查費20萬元。

業者取得籌設許可後，如要申請變更興辦事業計畫，按照原本的收費標準，申設面積範圍擴大或變更整體土地使用性質者，依照上段規定收費，其他情況者，原申設面積10公頃以上者收取1萬1000元，未達10公頃則收6000元。

觀光署經過成本分析之後修正標準，申設面積範圍擴大或變更整體土地使用性質者，每件收取審查費15萬元，其他情況者因為僅需書面審核，修正為每件收取5萬元。

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