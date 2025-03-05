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    驚蟄鳥獸甦醒！降低停電事故 台電雲林區處啟動鳥巢清除

    台電雲林區處驚蟄當天宣誓及啟動穩電措施。（台電雲林區處提供）

    台電雲林區處驚蟄當天宣誓及啟動穩電措施。（台電雲林區處提供）

    2025/03/05 16:08

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（5日）是12節氣的驚蟄，冬眠的昆蟲、鳥獸甦醒，台電雲林區處指出，該處統計發現驚蟄後因鳥獸造成的高壓停電事故開始增加，為穩定供電，今天啟動加強鳥巢清除、裸露設備被覆等，目標是停電事故降至219件以下。

    台電雲林區處今天舉辦驚蟄宣誓活動，雲林區處處長龔良智指出，驚蟄春雷一響，大地萬物齊生長，對農民是春耕農忙開始，在台電人則是要忙碌起來了，根據過往經驗每年春季配電線路停電事故，以鳥器獸、樹竹碰觸占多數，尤其鴿子、八哥、斑鳩、松鼠、台灣獼猴最常見。

    雲林區處統計，去年不含颱風等天然災害，雲林區處轄內高壓停電事故有267件，最常見是鳥類與松鼠、猴子，總公司要求各區處減少高壓停電事故，雲林區處目標是降至219件以下，龔良智說，透過宣誓展現隱定供電的決心。

    襲良智說，今年已擬定的穩供重點工作有，裸露設備被覆改善、開關設備基礎台及孔洞防堵、鄰近配電設備樹木修剪、桿上鳥巢摘除、蟻害防制及鹽害地區礙子清洗，改善線路弱點，另也會請專業協助高壓用戶辦理責任分界點接頭紅外線檢測、高壓盤電驛設定確認等。

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