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    基隆盤點12米道路 開放97處改繪黃線臨停

    基隆市檢討12公尺以上道路，97處路段紅線改為黃線，開放民眾臨停。（記者盧賢秀攝）

    基隆市檢討12公尺以上道路，97處路段紅線改為黃線，開放民眾臨停。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/05 16:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市停車空間不足，市府全面檢討路幅12公尺以上的道路，共97處路段、約1400公尺的路側空間，由紅線改為黃線，開放民眾臨時停車、貨車上下貨。

    市府交通處代理處長黃詩涵說，盤點後紅線開放黃線臨停路段，多半為銀行、洽公、醫療院所或便利商店前路段居多，提供自小客車、計程車臨停上下車及貨車上下貨，紓解停車位不足的問題。

    據了解，這其實是基隆市第二波全面檢討道路標線的具體作為，去年3月，基隆市政府就已經因應「道路交通管理處罰條例」修法，展開了全市道路標線的全面檢視及盤點工作。去年6月，便盤點出了81處路段，將道路紅線改為黃線，開放民眾臨時停車或上下貨物。

    市府交通處表示，這項措施紅線改黃線的標準，是現場路幅有12公尺以上，且超過100至150公尺沒有設置停車格或卸貨專用車格的路段。自去年公布81處路段後，市府持續盤點，目前全市共有97處開放臨停路段，在中正區計有26處、信義區有6處、仁愛區有20處、中山區有7處、安樂區13處、七堵區16處、暖暖區9處，合計開放路段長達1463.2公尺，約可臨停287輛汽車。

    另外，交通處也檢討全市道路的車道配置、車道寬度等設計，以提供用路人更安全的行駛空間。目前已經完成調整車道寬度的道路，包括忠一路與樂利三街。

    其中，在忠一路段（愛一路到孝二路之間）交通處除調整車道寬度外，也設計了公車避車彎，減低事故發生的機率。交通處也將樂利三街（麥金路至二信國小段）原本北向有2車道、南向1車道，透過縮減車道寬度，南向增為2車道，避免成為瓶頸路段。

    基隆忠一路調整車道寬度，並設計了公車避車彎，（記者盧賢秀攝）

    基隆忠一路調整車道寬度，並設計了公車避車彎，（記者盧賢秀攝）

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