竹北澎湖窟圳布袋蓮過度生長 眼鏡蛇出沒

新竹縣議員蔡蕥鍹（左起3人）邀集農田水利署新竹管理處竹北站長劉興聲、溪州里長彭仁墩、消防局豐田分隊等現勘，盼協助解決布袋蓮過度生長及蛇類出沒等相關問題。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/05 15:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區的布袋蓮過度生長，環境潮濕，還有附近民眾目擊眼鏡蛇出沒，民進黨縣議員蔡蕥鍹今（5）日邀農田水利署新竹管理處等現勘，建議研議有效的環境管理措施，也應設置警示標語。

蔡蕥鍹表示，澎湖窟圳為日治時期所建圳溝，有兩處終年不竭的湧泉，為當地農田灌溉的重要水源，景觀優美，環境宜人；但布袋蓮大幅蔓延有礙觀瞻，步道周邊及新寮街69巷處多次發現眼鏡蛇出沒，恐對周邊居民及遊客安全構成威脅。

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蔡蕥鍹今天上午11點許邀集溪州里長彭仁墩、農田水利署新竹管理處竹北站長劉興聲、消防局豐田分隊等現勘，盼協助解決相關問題。

劉興聲表示，管理處管理澎湖窟3號埤圳，該處布袋蓮問題沈苛已久，管理處每年7、8月二期農作前都會定期清除布袋蓮，光清理就需至少50萬經費，清淤前放水，機具入塘挖掘，再將捕撈的布袋蓮堆放租用的農地上曬乾，再另行處理。但現正值一期春耕整田大量用水期間，無法辦理清淤工作。

劉興聲也說，澎湖窟2號、3號埤圳的景觀步道欄杆及附屬相關設施已移交竹北市公所維護管理，市公所正研議設施改善計畫，建議可一併考慮放養草魚整體改善。

蔡蕥鍹表示，峨眉湖也有同樣問題，過去曾實施「放魚吃草」的措施，5000條草魚專吃布袋蓮與水芙蓉，排泄物滋生浮游生物，變成有系統的食物鏈。業務單位除應定期移除布袋蓮，也可考慮放養草魚，烏鰡來減少布袋蓮數量，避免造成水質優氧化。她也建議研議有效的環境管理措施及獎勵辦法，如林管處鼓勵民眾共同移除小葉蔓澤蘭就有獎金等，讓民眾共同協助移除布袋蓮。

豐田消防分隊長謝任凱說，眼鏡蛇習性喜乾燥的果園農地、草叢及枯葉堆中，建議周邊住戶作好環境整治，避免堆放雜物，減少蛇類躲藏之處，若民眾發現蛇類請撥打119，捕蛇人員半小時內就會抵達現場協助捕捉。

新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區的布袋蓮過度生長，環境潮濕，近日還有附近民眾目擊眼鏡蛇等蛇類出沒，影響安全。（記者廖雪茹攝）

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