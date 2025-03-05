中捷橘線延伸清水市區3公里路線 獲中央全額補助辦理可行性評估

台中捷運橘線終點站是台中機場。（記者張軒哲攝）

2025/03/05 15:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運橘線機場路線，先前因台中市府將機場至清水之間路段取消，而引起清水民眾不滿，立委蔡其昌對此多次向市府喊話應納入清水，莫讓海線人遭市府忽視。今日蔡其昌再度召集交通部及鐵道局局長楊正君商討，成功爭取交通部鐵道局核定全額補助1170萬元，由台中市政府辦理橘線延伸海線可行性研究，台中市政府刻正辦理可行性研究招標作業中。

清水是台中海線重鎮，許多民眾通勤台中區上班與就學，目前倚賴公車或火車通勤，居民盼橘線能延伸至清水火車站與台鐵共構。蔡其昌表示，先前多次呼籲盧市府，橘線捷運延伸清水對海線發展至關重要，捷運橘線終端台中機場僅距離清水鬧區約3公里，更可串連起台鐵及清水區的整體腹地，市府卻不願納入清水段，海線已經相對落後，這3公里不補起來，就交通專業來講、就區域的發展而言，是很不正義的事情。

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蔡其昌說，雖然捷運規劃的權責都在市府手上，但自己在立法院也極力爭取，強烈要求交通部必須敦促市府將捷運橘線延伸納入清水，很感謝交通部願意支持，獲得鐵道局同意核定全額補助市政府發包捷運橘線延伸的可行性評估經費共1170萬元。

蔡其昌說，市府必須盡快辦理橘線延伸招標作業，不要繼續拖下去，讓海線發展落後腳步，同時在可行性評估完成後，要求市府與捷運橘線主線同步施工、一次完成，不要再用「預留尾軌」欺騙鄉親。

海線居民期待橘線延伸至清水。（記者張軒哲攝）

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