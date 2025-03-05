新北教育博覽會實體展3/29登場 融入AI適性測驗助學子了解志向

新北市教育局長張明文表示，今年度「新北在地幸福學國際教育博覽會」即起啟動線上博覽會，3月29日將在市民廣場舉辦實體博覽會。（記者黃子暘攝）

2025/03/05 15:22

〔記者黃子暘／新北報導〕了解優勢與興趣，有助學子選擇升學道路，新北市教育局長張明文表示，今年度「新北在地幸福學國際教育博覽會」即起啟動線上博覽會，3月29日將在市民廣場舉辦實體博覽會，活動集結67所大專院校、60所高中職及美國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大5個國際教育機構參與，這次活動也與求職網站合作推出「AI適性測驗」，有助學子了解自身優勢與興趣。

張明文表示，這次博覽會以「在地幸福學～Wow！hAppIness」為主題舉辦，首度與求職網站合作，將生涯興趣測驗融入升學，運用AI大數據與人工智慧技術剖析學子優勢與興趣，協助他們找到最適合的學習與發展路徑；實體博覽會涵蓋138個展位、50場以上精彩表演及超過500項產學合作資訊，博覽會也設立醫護專區，呈現醫療與健康領域的升學及就業前景，讓有志從事醫護事業的學生能夠提前佈局未來市場。

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人力網站副總經理張寶玲說，許多學生面臨升學時，對選擇科系感到迷惘，這次活動的測驗使用「Holland何倫碼理論」的3分鐘心理測驗，即可讓學生掌握自己適合的學群、職業，也了解相關領域優秀的工作者。

福和國中學生尹懷業表示，他認為博覽會的設計能協助新北市學生的未來升學與職涯發展，展覽現場提供專人生涯諮詢，免出國就能了解5大國際學校及百項獎項抽獎等豐富內容，闖關活動也生動有趣，讓他能了解各大院校的特色，有助升學。

教育局補充，除3月29日實體展覽活動，博覽會線上平台將持續運作至6月30日，家長與學生均可隨時登入博覽會官網獲取最新升學與職涯資訊。

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