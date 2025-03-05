首見「純日本團」溫泉業者跨海面試 「台日友好」為促成主因

富士屋人事部次長福田篤史（右）親自跨海來台面試實習生。（記者洪臣宏攝）

2025/03/05 15:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕日本旅遊爆發，8家知名日本溫泉業今（5）日聯袂跨海到國立高雄餐旅大學（高餐大）面試實習生，另5家業者採視訊面試。中國開放日本旅遊，需才孔急，不過業者卻愛用台灣學生，不僅素質高，「台日友好」更是重要考量因素。

日本溫泉業者也曾到台灣校園徵才，這次首見「純日本團」，包括王子飯店、箱根小涌園、富士屋、圓山莊、岡田、阪急．阪神、箱根及共立8家親自來台，成田空港、W飯店等5家視訊面試，成田空港則是第一次到高餐大，業者開出3萬6到4萬3千元不等月薪，另有補貼住宿、通勤及餐點等。

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應試者大多為日文系學生，過程全用日文，至少要有N3程度。長田遙是中日混血兒，高中才來台灣就學，她說，日本溫泉飯店乾淨、服務好，希望能回到日本學到更多專業知識。馮彥儒對日本有憧憬，卻從沒去過，跟日本人對話機會少，不過面試時他可以輕鬆應對，增加許多信心。

蘇煒凱常赴日旅遊，他說，人生沒有什麼機會可以在國外實習一年，一定要好好把握，為此，他2、3年來花在線上遊戲1300個小時，透過這平台用中、英、日文跟不同國籍玩家交流，練習語言能力。

富士屋總務人事室次長福田篤史表示，中國開放日本旅遊，而台灣赴日人數非常多，因此希望有台灣實習生能接待中文客人，而高餐大學生都會講英、日語，專業素質高，重要的是「台日友好」，才會到此徵選實習生。

高餐大畢業生余沛瑄已在富士屋當正職一年，她說，在日本溫泉飯店工作，一小時內得反覆使用中、英、日語溝通，是練習語言能力好機會。

「純日本團」溫泉業者進入高餐大面試實習生。（記者洪臣宏攝）

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