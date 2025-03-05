2025竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」4/3登場 三麗鷗Sanrio明星邀同樂

新竹市2025兒童遊藝節「飛翔樂園」4/3登場，三麗鷗Sanrio卡通明星人物陪小朋友歡度童年。（新竹市府提供）

2025/03/05 15:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025新竹市兒童遊藝節4月3日到4月6日在新竹公園舉行，今年以「飛翔樂園」為主題，打造夢幻的飛行冒險世界。文化局表示，今年與國際級IP三麗鷗Sanrio家族的Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子與大耳狗喜拿5位人氣明星合作，除將IP結合主視覺進行「飛翔樂園」的意象設計，還有三麗鷗Sanrio家族明星大型藝術裝置，邀大小朋友共度兒童節假期。

文化局表示，今年兒藝節有3大區域「夢想廣場」、「探險世界」與「奇想派對」，象徵兒童透過藝術讓夢想起飛，實現冒險精神，揮灑繽紛的想像力。除雙舞台規劃知名表演藝術團體演出，也結合藝術體驗、科技互動、沉浸式親子劇場、故事劇場、親子電影與大型遊具等活動。

請繼續往下閱讀...

文化局說明，除IP合作，每天在孔廟前廣場規劃多場精彩兒童劇、音樂與雜耍節目，包含台灣知名的銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、身聲劇場、紅鼻子馬戲團，以及來自韓國的Korea Wheelers等國際團隊，為孩子們帶來一場視覺與聽覺的震撼體驗。

文化局提到，市立體育館內超大型氣墊遊具「太空冒險基地」，打造充滿挑戰與樂趣的遊戲空間，孩子們可以穿梭於巨大迷宮、挑戰滑梯與攀爬設施，羽球場則設置適合親子共賞的親子電影區，每日播映精選動畫電影。「科技實驗室」科技互動體驗及「悠遊創作間」藝術體驗活動，則有手作體驗。

文化局指出，今年在風livehouse也有「沉浸親子劇場」，打造180度環形互動劇場，演出新竹市專屬互動劇碼「風城作曲家」，邀請大小朋友共同攜手進入多重感官的沉浸互動兒童劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法