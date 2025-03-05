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    去年各縣市道路安全成績出爐！ 台中行人最慘、高雄交通死亡最多

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計，部長陳世凱（左二）說明去年概況。（記者吳亮儀攝）

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計，部長陳世凱（左二）說明去年概況。（記者吳亮儀攝）

    2025/03/05 15:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（5日）公布去年整年各縣市的道路事故死亡統計。行人部分以台中市有55人死亡最多，還較前年增加8人；整體交通死亡人數則以高雄市最糟糕，去年高達310人死亡。

    交通部每月公布各縣市交通、道路安全統計，最新統計至去年12月止。許多民眾關心的行人安全一直是關注重點，去年有366名行人因交通事故死亡，較前年減少14人，也是自2008年以來最少的一年。

    台中市一直被抨擊是「行人地獄」之都，行人死亡數高居不下，去年有55名行人死亡，是各縣市最多，其次依序是桃園市的47人、新北市的42人。

    但若以整體交通事故死亡人數統計，則是高雄市表現最糟糕，去年高達310人死亡，是各縣市最多，其次依序是台中市的288人、桃園市的287人。若以每十萬人死亡人數統計，則以屏東縣的27.1人最高，台東縣26.2人次之。

    交通部長陳世凱表示，去年行人死亡人數有下降「我們仍不滿意，但情況有往好的方向走」，整體與行人死亡人數都較前年同期減少。

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布去年各縣市交通事故統計。（圖由交通部提供）

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