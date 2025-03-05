花遭大雨全數打落！新竹櫻花谷公告休園 網歪樓神回︰只能觀落櫻了

昨（4）日新竹霞喀羅櫻花谷發文公告，園內櫻花已被大雨全數打落，即日起休園至明年，消息令大批網友惋惜，另有人幽默用諧音哽安慰大家，引發熱議。（圖擷取自「新竹霞喀羅櫻花谷」臉書粉專）

2025/03/05 15:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在新竹縣尖石鄉羅古道養老段登山口的「霞喀羅櫻花谷」，園區內種植上百株富士櫻，每逢開花時節，便會綻放夢幻的粉色櫻花海，吸引許多民眾前往賞櫻。不過昨（4）日園方發文公告，園內櫻花已被大雨全數打落，即日起休園至明年，消息令大批網友惋惜，另有人幽默用諧音哽安慰大家，引發熱議。

根據「新竹霞喀羅櫻花谷」臉書粉專4日最新公告，園區內的櫻花因3日晚間的大雨，導致僅剩的花朵全數提前掉落，因此原本預計開放到3月9日賞花時間，園方決定提前結束，即日起休園至明年櫻花季，也提醒民眾請勿再上山賞花，「謝謝大家對我們的體諒，也很配合連假的交通管制措施，今年不足之處來年我們再改進。」

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消息曝光後，立即在網上掀起熱烈討論，許多網友留言表示，「花最怕下雨」、「可見雨真的不小」、「花開花落終有時」、「賞花真的要即時！」、「覺得你們很棒，會這樣阻止大家撲空」、「你們真的把環境弄得很好，明年見」、「好悲傷，不過很謝謝告知，不用白跑一趟」、「原本今天就要上去了，計劃打破了太可惜了」。

也有調皮的網友發揮「諧音魂」，留下各種歪樓評論逗樂大家，「櫻屍路」、「能走花路了」、「這才是真正的『櫻木花道』」、「今天去真的只能觀落櫻（觀落陰）了」。還有不少網友認為，被打落的櫻花也是另一種美景，「滿地落紅也很美」、「殘櫻也是有它的美」、「粉紅櫻花地毯也很美」、「雨櫻花倒是別有一番風味」。

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