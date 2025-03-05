她遠看直升機「像卡電線又噴灑東西」？ 網曝：在洗絕緣礙子

1名網友昨上午開車行經公路，發現1架直升機相當靠近高壓電塔，遠看以為卡在電線，靠近發現似乎正噴灑東西，有網友看到PO文回答是「在清洗絕緣礙子」。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團，本報合成）

2025/03/05 16:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友昨上午開車行經公路，發現1架直升機相當靠近高壓電塔，遠看以為卡在電線，靠近發現似乎正噴灑某物，將此特殊景象錄製影像上傳至社群平台，釣出不少網友回答是「在清洗絕緣礙子」。

這名網友於「路上觀察學院」臉書社團發文，內容提及他昨上午行經桃園市福爾摩沙高速公路時，發現遠方上空有1架直升機「第一次看到直升機離我這麼近，遠遠看以為他卡在電線，靠近才發現好像在噴灑什麼」。

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許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「洗礙子」、「絕緣礙子清潔，沒清潔會漏電」、「清洗絕緣礙子，以前人工洗，不知道多少年前就改直升機清洗」，還有網友專業回答「直升機載運的水量有限，要頻繁的往返降落點，選擇在有空地的地方，大停車場、學校操場、一般空地，地面有補給人員補水跟加油，附近有中庄調整池，很可能選擇該處為直升機補給站」。

據台電電力粉專團解釋，在高壓電塔上，一串串像白色瓷碗的東西就是礙子，它的功能是支撐電線與絕緣，電壓越高電塔上面的礙子數就會越多；礙子容易附著空氣中的灰塵和鹽分，如果沒有定期清洗，容易發生礙子閃絡，影響供電。

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