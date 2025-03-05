「新竹走走」玩樂在地 緊抓國旅深度旅遊愛好者

新竹縣「新竹走走」旅遊品牌強調深入「在地」玩樂。（記者黃美珠攝）

2025/03/05 14:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣推出的「新竹走走」旅遊品牌今年已進入第4年，過去3年已推出了13條旅遊路線，把全縣13個鄉鎮市用特定的香氣推薦給遊客認識，總共吸引約146團2846人次造訪新竹縣，對於新竹縣的深度旅遊發展堪稱小兵立功的模範。

縣府交通旅遊處長陳盈州以去年為例，他們推出「新豐湖口走走」、「芎林走走」、「寶山峨眉走走」、「關西走走」、以及「尖石走走」5條路線。

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其中光「尖石走走」就有21團、530人獲得縣府的旅遊補助。整個「尖石走走」遊程活動結束補助了，後續仍有企業、學校等團客陸續再出40團、約1100人造訪尖石那羅灣休閒農業區，這使得遊程路線中跟縣府合作的杉沐松餐廳、月桃工坊的業績都因此至少成長一倍。

縣府交旅處看準國人旅遊偏好走向深度，希望能「在地」玩樂、融入當地的趨勢，所以結合遊程所在鄉鎮特色，安排在地達人領頭，帶著大家去玩樂。

就以今年的「五峰走走」為例，這次就安排大家走訪馬賴農場、麥巴來步道，經由擅長導覽解說的泰雅青年馬賴，去認識原民部落中的各種林下經濟作物。很多平地遊客乍見常出現在餐桌上的美味山蘇，到了部落竟跟杉林形成一片綠色「山蘇海」而忍不住張大了嘴。另外透過馬賴的解說，學習原民最接地氣的祈福儀式~燒芒草，也讓大家有心靈被洗滌了的感受。

至於五峰走走中，安排參訪的「雅韻農場」，81歲的雅韻婆婆傾盡她務農67載的功力，為來客導覽段木香菇的生態，讓大家嚼著多汁彈牙的段木香菇時，也能重新思考部落這種靠山、吃山的林下產業活動。

所以相信越在地、越有特色，縣府交旅處今年希望除了補助的1000名遊客到新竹走走之外，今年推的「北埔走走」、「竹北走走」、「橫山走走」、以及「五峰走走」這4條路線，期待後續就算補助政策結束了，仍能持續引入企業、民眾參加，期待至少能另外導入1000名遊客入境暢遊，讓整體的來客次翻倍，這樣可望逐漸帶動更多青年返鄉與在地經濟發展。

新竹縣「新竹走走」旅遊品牌強調深入「在地」玩樂。（記者黃美珠攝）

81歲的新竹縣五峰鄉和平部落雅韻婆婆（中）傾盡務農67載功力，為來客導覽解說段木香菇的生態。（記者黃美珠攝）

新竹縣五峰鄉泰雅族人相信，透過燒芒草，可以解憂，是最接地氣的祈福方式。（記者黃美珠攝）

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