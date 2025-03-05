台中太平枇杷節開跑 產量減少品質不受影響

台中太平枇杷上市了，雖受氣候影響產量減少，不過品質不受影響，仍維持往年的水準。（記者陳建志攝）

2025/03/05 14:15

〔記者陳建志／台中報導〕枇杷進入產季，為行銷台中太平的枇杷，太平區公所攜手太平區農會今天在大湖桶枇杷園區舉辦「太平枇杷節系列活動記者會」，正式宣告今年的太平枇杷上市了，今年枇杷節共規劃枇杷親子健行、紙風車劇團、枇杷親子嬉遊記、枇杷評鑑、枇杷產業文化活動、農遊太平等系列活動，雖受氣候影響枇杷產量減少，不過品質不受影響，邀請大家遊太平、吃枇杷。

太平農會總幹事余文欽表示，受到去年康芮颱風影響，加上開花期氣溫過高，今年枇杷產量約減少2、3成，不過在農民細心管理下，品質仍維持往年水準，從現在起到4月上旬，是太平枇杷的盛產期，民眾可到頭汴坑產地直接跟農民購買，也可到枇杷節活動選購，或者打電話到農會供銷部預約訂購。

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太平區長陳柏宏表示，太平枇杷節今年邁入第23年，今年結合農會、聖和宮、龍奉宮和樹孝商圈行銷太平枇杷，並舉辦系列活動，3月8日在聖和宮舉辦枇杷親子健行；3月9日邀請紙風車劇團到龍奉宮帶來「屋頂環遊世界」戲碼；3月15日下午在馬卡龍公園安排「枇杷親子嬉遊；3月20日舉辦枇杷評鑑會；3月22日在太平區運動場舉辦「枇杷產業文化活動」進行枇杷特賣；3月15日至4月12日則舉辦農遊太平枇杷採果，邀請大家來遊太平、吃枇杷。

太平枇杷產銷班第6班班長簡進田表示，今年枇杷雖產量減少，不過品質不受影響，依然綿密、多汁、又甜，不過受到人工、資材等成本提高影響，今年每斤約漲20元，品質較好的1斤約250至280元，中等的每斤約220元，因年初氣溫偏低，枇杷產季約往後延10至15天，3月中將進入盛產期，歡迎大家到太平採買新鮮又好吃的枇杷。

太平區公所攜手太平區農會今天舉辦「太平枇杷節系列活動記者會」，正式宣告太平枇杷節開跑。（記者陳建志攝）

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