阿里山林鐵北門車站飯店委由煙波集團經營20年 2026年完工營運

林鐵及文資處長王昭堡（左三）與煙波集團總經理鄭君寰（右三）今簽約，林鐵北門車站飯店將委託煙波集團營運20年。（記者王善嬿攝）

2025/03/05 14:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理林鐵路北門車站飯店ROT（修建—營運—移轉）案，今與煙波集團旗下「嘉波股份有限公司」完成簽約儀式，營運許可20年，煙波集團將投資2.5億元針對飯店內外進行規劃設計及裝修，雙方合力打造具住宿、餐飲、文創商品展售以及鐵路、文化、生態相關等展示服務的鐵道特色飯店，預計2026年完工營運。

林鐵及文資處長王昭堡今與煙波集團總經理鄭君寰簽訂「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」契約，林業署副署長林澔貞、嘉義市長黃敏惠、雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、阿里山風景區管理處副處長陳榮欽等人與會見證。

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北門車站飯店原名麗星大飯店，由宏都阿里山公司於2009年興建，完工後，因「阿里山林業鐵路三合一BOT案」，宏都阿里山公司與林業署發生履約爭議，雙方纏訟，致飯店15年未營運，2021年雙方和解，林業署斥資7.5億元價購取得飯店產權。

王昭堡表示，為發揮公共建設效益，去年採ROT促參方式公開招商引資，最優申請人為煙波集團公司，今雙方簽約，營運許可為20年，飯店修建期預估1年半，修建工程預計明年竣工並正式營運。

煙波集團表示，預計投資金額原本1.38億元提升至2.5億元，作為飯店內外規劃設計、裝修工程費用，至少提供131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並攜手專業團隊，將以林業文化為底蘊，規劃五感體驗遊程，並在建築工法、生態體驗加入更多永續元素。

黃敏惠說，嘉義縣市有林鐵、台鐵、糖鐵、高鐵，高鐵聯外的輕軌建設，將是串聯遊客到訪嘉義市、前往阿里山的重要交通建設，希望中央正視嘉義交通建設需求，趕緊推動輕軌建設，形成「五鐵搬運」，提升大嘉義地區觀光發展，擦亮阿里山代表嘉義市、台灣的國際招牌。

林鐵及文資處今與煙波集團完成簽約，北門車站飯店預計明年修建完工、營運，可望成為嘉市新地標。（記者王善嬿攝）

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