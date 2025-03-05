斥資4億元154乙線拓寬為18米通車 張麗善提醒這件事

縣道154乙第二期拓寬工程莿桐段竣工通車。（記者黃淑莉攝）

2025/03/05 14:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗六市、莿桐鄉往來重要道路之一縣道154乙線第2期拓寬工程完工，總經費達4億多元，拓寬為18米，雙向2車道及2機慢車道，而且沿線電線桿等管線下地，視野寬闊。今（5）日通車典禮雲林縣長張麗善提醒駕駛不要超速，確保用路人安全。

雲林議員鍾明馨指出，縣道154乙線是莿桐與斗六重要聯絡道之一，雲林科技工業區設置後，每天車流量大，原道路僅11至13米寬，20多年前地方即爭取能拓寬，第1期斗六市及工業區段在2015年底完工，第2期一直到2022年9月終於動工，現在不僅路變大條，連視野都變寬闊。

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莿桐鄉長廖秋蓉說，154乙線拓寬第二期工程從2022年動工至2025年完工，歷經4年度，施工期2年4個多月，過程雖千辛萬苦，但很開心迎接寬闊安全道路。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，154乙線二期拓寬工程為莿桐段全長2.55公里，延續第一期拓寬至18米，配置雙向2車道2機慢車道，兩側都留有綠帶種植台灣肖楠，因配合打開天際線政策即管線、電線桿下地，相關管線單位期程期、沿線有4座橋梁改建及施工便道不易，工期長達885天。

雲林縣長張麗善指出，154乙線拓寬工程總經費4億多元，其中中央補助3.43億元，縣府自籌1.13億元，可提升斗六、莿桐對外交通便利性，但因道路筆直、寬敞，提醒駕駛不要超速，確保用路人安全。

交工局表示，配合新闢道路打開天際線的政策，目前已施做及完工路段有，縣道145乙線虎尾木棉花道到西螺、縣道164線水林到北港段、縣道154乙線莿桐段、高鐵聯外道站、雲禾大橋、後安大橋、水碓南橋等。

縣道154乙為斗六與莿桐重要往來道路之一，第二期拓寬工程莿桐段拓寬為18米寬且電線桿、管線下地，道路視野寬閣。（記者黃淑莉攝）

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