新二代高職女畢業加入這計畫 最高可領36萬元補助款

新二代鄭金鳳經勞動部「青年就業領航計畫」高職畢業就進入職場磨練，也助她存到一筆創業基金。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/05 14:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕20歲的新二代鄭金鳳前年高職畢業前，考量家計決定先就業，經學校老師介紹勞動部「青年就業領航計畫」，畢業後進入迴轉壽司店工作，除應領的薪資，每月還獲政府加碼1萬元津貼，不僅提早進入職場、確立未來職涯方向，還能存下一筆錢來實現開餐飲店的創業夢。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，青年就業領航計畫主要幫助高中職應屆畢業生，先進入職場探索再決定是否升學或就業，參加者除原有薪資外，每人每月再補助1萬元，最高可領到36萬元，不僅增加收入又可累積實務經驗，且計畫結束後，還可利用這筆錢作為未來就學或創業基金。

請繼續往下閱讀...

從小就很喜歡做手作料理的鄭金鳳，高中選讀餐飲科，新住民二代的她從小就希望能盡早幫忙分擔家計，高三時經學校老師介紹「青年就業領航計畫」，發現可以提早就業確認職涯方向，還能幫忙分擔家計，就毅然決定參加，後來在勞動部雲嘉南分署朴子就業中心協助媒合下進入迴轉壽司嘉義高鐵店擔任門市服務人員，進入職場磨練。

鄭金鳳說，進入職場磨練時，面對內外場的繁忙情況，時常感到手忙腳亂，後來透過職場導師手把手教導，逐漸掌握工作技巧，現在製作餐點、服務帶位、點餐結帳都很上手，不僅讓她快速提升自己的職場技能，就連臨場應變處理能力也變強，更使她提早確立自己對餐飲服務業的熱情與興趣。

鄭金鳳強調，透過青年就業領航計畫讓她更了解自己要的是什麼，不僅能幫忙改善家中的經濟情況，也啟發她想創業的夢想，未來她除要繼續升學外，也規劃開一間餐飲店，將夢想實現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法