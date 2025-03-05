雞蛋產地批發價差無共識 養雞協會盼縮短為6元、蛋商公會主張拉大

養雞協會希望雞蛋產地批發價差可從現在的9.5元縮減為6元。（資料照）

2025/03/05 13:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕蛋農不滿產地價與批發價價差達9.5元，蛋商認為合理，農業部2月邀雙方協調未果，中華民國養雞協會今（5）日表示，蛋農對雞蛋產地價與批發價價差應回到2020年機制的6元達共識；北市蛋商公會則指出，現行批發、產地價差合理，並主張隨人事、電水等成本增加，批發產地價差有再拉大必要。

蛋商公會2日宣布，雞蛋批發價於3日起每台斤漲2元為37元，產地價則於今起每台斤同步漲2元為27.5元，產地價與批發價差為9.5元，蛋農認為價差不合理，由養雞協會和蛋商公會代表討論定價機制，養雞協會今再度舉行會議，養雞協會副理事長林漢章表示，蛋農都已達成共識，主張產地價與批發價價差機制應回復到2020年的每台斤價差6元。

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林漢章表示擇定2020年的時間則是因那時雞蛋價格、折損率等都不高，他也指出現行的9.5元價差是因2022年、2023年禽流感疫情嚴重，在缺蛋嚴重下才導致批發價抬高，並且批發價與產地價差9.5元並未經討論，但也表示價差6元還需要再跟蛋商協議。

北市蛋商公會理事長林天來則指出，批發價、產地價差每台斤6元只是養雞協會單方面說法，指出這幾年來人事、水電等營業成本不停上漲，如現在要請貨車司機，開月薪5萬元都還找不到人，都只能將薪水往上加才有辦法招募人力，認為維持9.5元價差合理，也指出目前蛋商扣除掉成本後一斤雞蛋的利潤都不到2元，隨成本增加下，甚至有必要將產地、批發價差進一步拉大。

農業部畜牧司則表示，盼產業可就議價機制進一步討論並取得共識。

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