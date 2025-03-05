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    高鐵延伸宜蘭公聽會 現場逾400人意見分歧氣氛火爆

    高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估公聽會，壯圍鄉長沈清山率團參加表達支持立場。（記者王峻祺攝）

    高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估公聽會，壯圍鄉長沈清山率團參加表達支持立場。（記者王峻祺攝）

    2025/03/05 13:57

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估公聽會，今天在宜蘭大學舉行，現場逾400人參加，但正反意見分歧，導致氣氛火爆，還一度為了撤銷支持或反對標語險些差槍走火，最後在主辦方要求「場內不得舉牌」下結束紛擾。贊成方認為高鐵可促進地方發展，但反對方強調「就算蓋了也無法解決國道5號塞車問題！」

    鐵道局今天舉行高鐵延伸宜蘭公聽會及現勘行程，由交通部路政及道安司專門委員魏瑜主持，獲地方高度關注，壯圍鄉長沈清山率團參加表達支持立場；高鐵延伸宜蘭監督聯盟等8個公民團體也派員出席，並聯合發布聲明；民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、民進黨立委陳俊宇服務處主任曾俊豪均到場。立委陳俊宇、吳宗憲出席下午現勘。

    沈清山說，壯圍鄉親不僅支持，還爭取擴大特區範圍到400公頃以上，盼能吸引產業進駐，創造更多就業，加上規劃中的台62線省道，屆時可望解決宜蘭運輸難題。

    陳琬惠也說，高鐵延伸宜蘭不只是通車，而是宜蘭未來發展的關鍵。

    公民團體則發布聯合聲明，表示北宜高鐵涉及地方交通、土地規劃、環境保護及經濟發展等多重面向，然而現行規劃未充分納入直鐵方案評估，經濟效益分析存在偏誤，地方溝通亦不足，加上公聽會的評估報告不完整，要求鐵道局應重開。

    陳俊宇說，希望鐵道局在收集地方意見後，加緊工程腳步，並應顧及民眾相關權益。

    吳宗憲則指出，改善交通是朝野共識，會督促鐵道局考量所有因素，並將受害影響降到最低。

    針對公聽會各方所提意見，鐵道局將納入執行考量，但對於高鐵宜蘭特區是否由原本的190公頃規劃擴大到420公頃未正面回應。據了解，交通部與鐵道局均持正面態度，縣政府也依420公頃進行規劃，完成後屆時會再提報內政部國土管理署審議。（14:03更新）

    民眾舉牌反對高鐵延伸宜蘭。（記者王峻祺攝）

    民眾舉牌反對高鐵延伸宜蘭。（記者王峻祺攝）

    反對高鐵延伸宜蘭民眾在公聽會現場舉牌表達意見。（記者王峻祺攝）

    反對高鐵延伸宜蘭民眾在公聽會現場舉牌表達意見。（記者王峻祺攝）

    支持高鐵延伸宜蘭的地方居民，不滿反對方現場舉牌，要求撤下反對標語。（記者王峻祺攝）

    支持高鐵延伸宜蘭的地方居民，不滿反對方現場舉牌，要求撤下反對標語。（記者王峻祺攝）

    主辦單位要求公聽會現場不得舉牌。（記者王峻祺攝）

    主辦單位要求公聽會現場不得舉牌。（記者王峻祺攝）

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