台電北南區處啟動「春季驚蟄日」 強化電網防護確保供電穩定

台電考量春季鳥獸活動頻繁及樹竹生長造成停電事故，影響供電穩定，進行配電基礎台孔洞封塞。（台電北南區處提供）

2025/03/05 14:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕台電為確保電力供應穩定，因應農曆節氣的「驚蟄」，考量春季鳥獸活動頻繁及樹竹生長造成停電事故，影響供電穩定，台北南區營業處5日配合全國年度「春季驚蟄日」執行加強穩定供電行動，啟動強化各項穩定供電措施，降低鳥獸、樹竹等外力因素造成的線路停電事故，減少民眾停電困擾。

北南區處表示，根據歷年數據統計，春季因鳥類築巢、動物攀爬及樹竹碰觸電線等因素，導致停電事故的比例相對較高，對供電系統造成潛在影響，台電「春季加強穩供行動」涵蓋變電所、配電線路及用戶端三大區塊，並推動多項強化措施。

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具體工作內容包括，1.變電所強化防護，加強孔洞封塞、防蛇網檢視調整，防範小動物進入設備區域，降低供電風險。2.配電線路防護與檢測:運用紅外線熱影像分析儀進行關鍵設備檢測，提前發現潛在弱 點，提升供電安全與可靠度。

3.樹竹修剪，針對電線周邊樹竹進行修剪，避免枝葉碰觸電線，防範停電事故發生。4.鳥巢清除，移除電桿上的鳥巢，並安裝驅鳥裝置，減少鳥類築巢對供電設備的影響。5.用戶端設備檢測，加強責任分界點檢測及電驛設定值確認，降低用戶端異常對線路的影響，確保供電穩定。

北南區處強調，穩定供電是長期推動的重要工作，未來將持續透過定期巡檢、設備汰換升級及架空線路全面被覆化等措施，進一步提升電網韌性，確保電力供應不受外力因素影響。此外，也將強化電力設備的監測與數據分析，即時掌握設備運轉狀況，預防突發性停電事故發生，讓民眾與企業用戶享有更安全可靠的電力服務。

台電進行修剪鄰近架空線路樹木，避免避免枝葉碰觸電線，防範停電事故發生。（台電北南區處提供）

台電針對電線周邊樹竹進行修剪及移除電桿上的鳥巢，減少鳥類築巢對供電設備影響。（台電北南區處提供）

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